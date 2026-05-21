Netzcourage stellt Betrieb ein: Spezialisierte Beratungsstelle für digitale Gewalt schließt ihre Türen

Der Schweizer Verein Netzcourage, eine Pionierorganisation im Kampf gegen Cybermobbing und digitale Gewalt, stellt seinen Betrieb nach zehn Jahren ein. Gründerin Jolanda Spiess nennt die rasante technologische Entwicklung und KI-gestützte Angriffe als Hauptgrund. Die Schließung hinterlässt eine kritische Lücke im Schweizer Unterstützungssystem für Opfer digitaler Gewalt.

Zehn Jahre lang war Netzcourage die erste und einzige spezialisierte Anlaufstelle der Schweiz für Betroffene von Cybermobbing , Deepfake-Pornografie und digitaler Gewalt. Der von der ehemaligen Zuger Kantonsrätin Jolanda Spiess mitgegründete Verein stellt nun seinen Betrieb ein.

Diese Entscheidung markiert einen wichtigen Wendepunkt im Umgang mit digitaler Gewalt in der Schweiz und wirft Fragen über die zukünftige Unterstützung von Betroffenen auf. Jolanda Spiess begründet die Schließung von Netzcourage mit der rasanten technologischen Entwicklung und dem exponentiellen Anstieg von digitaler Gewalt. Der Verein sei den Mitteln der Angreifer nicht mehr gewachsen. Besonders die künstliche Intelligenz hat die Landschaft der digitalen Hetze grundlegend verändert.

KI-gestützte Hetze und Identitätsmissbrauch haben das Ausmaß digitaler Gewalt in einer Weise transformiert, der ein privater Verein kaum noch etwas entgegenzusetzen hat. Die technologische Schere zwischen den Fähigkeiten von Tätern und den Ressourcen von Hilfsorganisationen ist immer größer geworden, was die Arbeit von Netzcourage zunehmend ineffektiv machte. Erschwerend kam hinzu, dass Netzcourage selbst zunehmend ins Visier von Hassattacken geriet. Wer öffentlich mit dem Verein in Verbindung gebracht wurde, sah sich rasch mit koordinierten Anfeindungen konfrontiert.

Dies führte zu einer Situation, in der die Helfer selbst zu Opfern wurden, was die ohnehin angespannte Lage weiter verschärfte und die Weitergabe von Hilfe erschwerte. Mit dem Aus von Netzcourage fehlt der Schweiz eine nationale Beratungsstelle mit spezialisiertem Fokus auf digitale Gewalt. Betroffene können sich zwar weiterhin an die allgemeine Opferhilfe wenden, und Pro Juventute betreut Fälle von Cybermobbing bei Kindern und Jugendlichen. Dennoch entsteht eine erhebliche Lücke im Unterstützungssystem.

Es fehlt eine spezialisierte Anlaufstelle für die spezifischen Herausforderungen und die Komplexität digitaler Gewalt. Diese Lücke ist besonders problematisch, da die Fälle von Cybermobbing, Deepfake-Pornografie und anderen Formen digitaler Gewalt kontinuierlich zunehmen. Die betroffenen Personen benötigen spezialisierten Support, der über die allgemeinen Angebote hinausgeht und ihre speziellen Bedürfnisse berücksichtigt. Die politische Debatte über dieses Problem ist bereits im Gang, erweist sich aber als komplex.

Grünen-Nationalrätin Meret Schneider hat 2025 eine Motion für eine nationale Anlaufstelle in Sachen Cybermobbing eingereicht. Diese Initiative zeigt das wachsende Bewusstsein für die Notwendigkeit einer institutionalisierten Lösung. Der Bundesrat muss nun klären, ob und wie eine solche Stelle finanziert und institutionell verankert werden kann. Dies erfordert nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern auch eine klare Mandatierung und Positionierung innerhalb der bestehenden Hilfsstrukturen.

Parallel dazu läuft seit Herbst 2025 die Vernehmlassung zu einem Gesetzesentwurf für mehr Plattformverantwortung. Dieser Entwurf würde große Social-Media-Plattformen zu mehr Transparenz und zur Einrichtung von Meldeverfahren verpflichten. Diese beiden Initiativen könnten zusammen einen Rahmen bilden, um digitale Gewalt in der Schweiz effektiver zu bekämpfen und Betroffene besser zu schützen





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