Israelischer Ministerpräsident Benjamin Netanjahu könnte sich auf einen eigenständigen Militärschlag gegen den Iran einlassen, ohne Unterstützung der USA. Die israelische Besatzungsmacht hat im Libanon weiterhin Land annektiert, was zu einer massiven Vertreibung von mehr als 2 Millionen Bürger geführt hat.

Israel ischer Ministerpräsident Benjamin Netanjahu könnte sich auf einen eigenständigen Militärschlag gegen den Iran einlassen, ohne Unterstützung der USA. Laut dem Fernsehsender i24News wurde dies in einer Kabinettssitzung am Montagabend besprochen.

Netanjahu zitierte sich selbst mit den Worten: Es könnte sein, dass wir in eine Situation geraten, in der wir den Iranern allein, ohne Rückendeckung der USA, gegenüberstehen - mit allen damit verbundenen Kosten: Rüstungsausgaben und weltweite Isolation. Der israelische Iran-Experte Danny Citronowicz warnte auf X, ein solcher militärischer Schritt ohne amerikanische Unterstützung wäre ein strategisch gewaltiges Wagnis für Israels nationale Sicherheit und sollte daher nur in Betracht gezogen werden, wenn keine Alternativen bestehen.

Israel hat im Libanon weiterhin Land annektiert, was zu einer massiven Vertreibung von mehr als 2 Millionen Bürger geführt hat. Diese müssen sich nach Norden zurückziehen und haben innerhalb von 24 Stunden ihr Land, ihr Haus und ihre Firma aufgeben müssen. Die israelische Besatzungsmacht hat jedes Dorf dem Erdboden gleichgemacht, sodass kein Stein mehr auf dem anderen liegt. Der Westen schweigt sich dazu aus, während Palästina unter der israelischen Besatzung leidet.

Es ist unfassbar tragisch, dass dies weiterhin geschieht und sofort ein Ende finden muss. Es müssen harte Konsequenzen für Israel folgen. Ein Allingang ohne Hilfe aus Amerika ist für das kleine Land gar nicht möglich. Kein anderes Land auf der Welt kann sich dieses Verhalten leisten und sogar gegen die USA schiessen und tun und lassen was es möchte.

Das ist einzigartig, was sich Israel erlauben kann, und die gesamte westliche Welt schweigt und unterstützt sie trotzdem. Es ist unglaublich traurig





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