Netanjahu fordert vollständige Demontage des iranischen Atomprogramms

Israel betont die absolute Notwendigkeit der Entfernung von hoch angereichertem Uran aus dem Iran und unterstreicht die enge strategische Abstimmung mit den USA unter Donald Trump.

In einer Phase erheblicher geopolitischer Unsicherheit und vor dem Hintergrund aktueller Medienberichte über mögliche diplomatische Annäherungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Islamischen Republik Iran hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine unmissverständliche Position bezogen.

Während in Washington über neue Abkommen spekuliert wird, die darauf abzielen, die Spannungen in der Region zu mildern, betonte Netanjahu im Rahmen einer Sitzung des nationalen Sicherheitskabinetts, dass das oberste und nicht verhandelbare Ziel Israels die vollständige und dauerhafte Entfernung allen hoch angereicherten Urans aus dem iranischen Staatsgebiet bleibe. Für die israelische Führung ist es von existenzieller Bedeutung, dass nicht nur die Bestände reduziert, sondern die gesamte technische Infrastruktur sowie die Anreicherungskapazitäten des Iran systematisch abgebaut werden.

Netanjahu unterstrich dabei, dass dies kein rein israelisches Anliegen sei, sondern ein gemeinsames strategisches Ziel, das auch von den Vereinigten Staaten geteilt werde, um eine nukleare Aufrüstung in einer ohnehin instabilen Region zu verhindern. Besondere Aufmerksamkeit widmete der Ministerpräsident der Rolle des US-Präsidenten Donald Trump. Netanjahu gab an, dass Trump fest davon überzeugt sei, durch seine spezifische Verhandlungsstrategie und den diplomatischen Druck ein Ergebnis zu erzielen, das den Sicherheitsinteressen Israels gerecht wird.

Die israelische Seite sieht in der Herangehensweise Trumps eine Chance, die Schwächen früherer Abkommen zu beheben und eine Lösung zu finden, die den Iran langfristig an seine Verpflichtungen bindet. Gleichzeitig machte Netanjahu deutlich, dass Israel sich nicht allein auf diplomatische Versprechen verlassen werde. Die Anweisung an die Sicherheitsbehörden und die Streitkräfte sei eindeutig: Israel muss auf jedes erdenkliche Szenario vorbereitet sein.

Dies schließe sowohl die Unterstützung eines erfolgreichen Abkommens als auch die Notwendigkeit ein, eigenständig Maßnahmen zu ergreifen, sollte die Diplomatie scheitern oder die Sicherheitsgarantien unzureichend sein. Die strategische Autonomie Israels bleibe somit ein zentraler Pfeiler der nationalen Verteidigungsstrategie, unabhängig von den Ergebnissen der Gespräche in Washington.

Zudem reagierte Netanjahu mit einer deutlichen Dementierung auf Berichte, wonach die israelische Regierung von den aktuellen Entwicklungen und einer möglichen Einigung zwischen den USA und dem Iran überrascht worden sei. Solche Behauptungen wies er als falsch zurück und betonte die Tiefe und Intensität der Kooperation mit den amerikanischen Partnern. Laut Netanjahu stehe Israel in einem permanenten und engmaschigen Austausch mit den zuständigen Stellen in den Vereinigten Staaten.

Er selbst unterstrich die persönliche Beziehung zum US-Präsidenten, indem er erklärte, dass er fast täglich in direktem Kontakt mit Trump stehe, um die Entwicklungen in Echtzeit zu besprechen und die israelische Perspektive einzubringen. Diese kontinuierliche Kommunikation sorge dafür, dass Israel nicht nur informiert sei, sondern aktiv an der Gestaltung der regionalen Sicherheitsarchitektur mitwirke.

Die Ablehnung der Überraschungsthese dient dabei auch dem Zweck, gegenüber der eigenen Bevölkerung und der internationalen Gemeinschaft Stärke und Kontrolle zu signalisieren, während man gleichzeitig die Balance zwischen diplomatischer Unterstützung der USA und nationaler Sicherheitsvorsorge wahre. In einer Region, in der Fehlkalkulationen schnell zu einer Eskalation führen können, sieht Netanjahu diese enge Abstimmung als essenziell an, um die langfristige Stabilität und den Schutz des israelischen Staates vor nuklearen Bedrohungen zu gewährleisten





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