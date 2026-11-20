Der Weltkonzern Nestlé baut in der Schweiz sein F&E-Netzwerk aus und eröffnet ein hochmodernes Deep Tech Center in Orbe zur Entwicklung innovativer Lebensmitteltechnologien.

Der global agierende Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat am Freitag sein neues Forschungszentrum in der Ortschaft Orbe im Kanton Waadt offiziell eröffnet. Dieses als " Deep Tech Center" bezeichnete Facility markiert einen strategischen Meilenstein, da es laut Angaben des Unternehmens das erste seiner Art innerhalb der gesamten Lebensmittelbranche darstellt. Die Eröffnung unterstreicht den Willen des Konzerns, die digitale Transformation in der Lebensmittelproduktion und Produktentwicklung voranzutreiben.

Integration von KI und Robotik in der Lebensmittelproduktion

Im Mittelpunkt des neuen Standorts steht die Entwicklung und der Test von hochmodernen Technologien, darunter künstliche Intelligenz, intelligente Sensoren und fortschrittliche Robotik. Ein konkretes Anwendungsbeispiel dieser Innovationen sind Kaffeemaschinen, die sich automatisch auf die individuellen Geschmacksvorlieben der jeweiligen Konsumenten einstellen können. Durch den Einsatz dieser Technologien soll die personalisierte Erfahrung für Endverbraucher deutlich verbessert werden, während gleichzeitig die Effizienz der Produktion gesteigert wird.

Also read Regierungsrat beantragt 32 Millionen Franken für CSEM Diabetes Center und Wildschadenverhütung

Neben der menschlichen Ernährung konzentriert sich das Forschungszentrum auch stark auf den Bereich der Haustiere. Entwickelt werden beispielsweise intelligente Katzentöpfe, die das Verhalten der Tiere analysieren und daraus Rückschlüsse auf deren Gesundheitszustand ziehen können. Weitere digitale Anwendungen unterstützen Tierhalter dabei, die Ernährung und die allgemeine Gesundheit ihrer Haustiere präziser zu überwachen und zu optimieren, was einen neuen Standard im Pet-Care-Segment setzen könnte.

Partnerschaften mit Technologie-Riesen und Startkapazitäten

Bei der Umsetzung dieser ambitionierten Pläne kooperiert Nestlé eng mit internationalen Technologie-Giganten. Zu den strategischen Partnern zählen unter anderem der US-Tech-Riese Microsoft und die führende Roboterfirma Boston Dynamics. Diese Zusammenarbeit ermöglicht den Zugriff auf spitzentechnologische Infrastrukturen und Expertise, die für die Entwicklung bahnbrechender Lösungen in der Lebensmittelindustrie notwendig sind. Das Deep Tech Center stellt somit ein Bindeglied zwischen traditioneller Lebensmittelherstellung und cutting-edge Digitaltechnologie dar.

Advertisement

Der Betrieb im Zentrum startet aktuell mit einem Personalbestand von rund 60 Mitarbeitenden, wie eine Sprecherin von Nestlé der Nachrichtenagentur AWP am Freitag bestätigte. Diese Startphase dient der Etablierung der grundlegenden Arbeitsabläufe und der Initialisierung der Forschungsprojekte. Mittelfristig plant der Konzern, die Kapazitäten des Standorts auszuweiten und die Zahl der Beschäftigten zu erhöhen, um den wachsenden Anforderungen an Innovation und Entwicklung gerecht zu werden.

Wirtschaftliche Ziele und globale Vernetzung

Ein weiterer wichtiger Pfeiler des globalen Innovationsnetzwerks von Nestlé ist ein zusätzlicher Technologie-Hub, der sich im chinesischen Shenzhen befindet. Diese Standorte sind eng miteinander vernetzt, um Wissen und technologische Fortschritte schnell und effizient auszutauschen. Die Integration dieser globalen Strukturen zielt darauf ab, die Innovationsgeschwindigkeit im Konzern deutlich zu erhöhen und somit das wirtschaftliche Wachstum weiter anzukurbeln. Durch die Automatisierung repetitiver und körperlich anstrengender Aufgaben sollen zudem die Produktionskosten nachhaltig gesenkt werden.

Die Einführung neuer Technologien soll nicht nur die Prozesse verbessern, sondern auch dazu beitragen, neue Lebensmittelprodukte schneller zu entwickeln und zu testen. Dies ist vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklung des Unternehmens von großer Bedeutung, da Nestlé mehrere Jahre unter einer schleppenden Absatzentwicklung litt. In den letzten Quartalen zeigten die um Preiseffekte bereinigten Verkäufe jedoch wieder eine stärkere Zunahme, was auf eine positive Trendwende hindeutet. Die Investitionen in das Deep Tech Center sind als Schlüssel zur weiteren Konsolidierung und zum langfristigen Erfolg strategisch angelegt.