Nestlé startet sein erstes Deep Tech Center in Orbe zur Entwicklung von KI, Robotik und intelligenten Sensoren zur Steigerung der Effizienz und Innovation.

Der weltweit größte Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat am Freitag in der schweizerischen Gemeinde Orbe im Kanton Waadt ein neues Forschungs- und Technologiezentrum eröffnet. Bei diesem Standort handelt es sich um das sogenannte Deep Tech Center, das Nestlé als erstes seiner Art in der globalen Lebensmittelindustrie bezeichnet. Mit diesem Schritt markiert der Konzern einen signifikanten Meilenstein in seiner Strategie zur Integration hochmodernster Technologien in die traditionelle Lebensmittelproduktion.

Technologische Schwerpunkte und KI-Einsatz

Im Zentrum der Aktivitäten im neuen Standort in Orbe stehen die Entwicklung und das Testen neuer Technologien, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), intelligenter Sensoren und fortschrittlicher Robotik. Nestlé gab bekannt, dass diese Technologien dazu dienen sollen, Produkte schneller zu entwickeln und zu testen. Ein konkretes Anwendungsbeispiel ist die Erstellung von Kaffeemaschinen, die sich automatisch auf die individuellen Geschmackspräferenzen der Konsumenten einstellen können, um ein personalisiertes Erlebnis zu gewährleisten.

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Zusätzlich zum Einsatz in der Produktentwicklung spielt die künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle bei der Optimierung der Produktionsabläufe. Intelligente Sensoren und Roboter sollen nicht nur die Qualität der Endprodukte verbessern, sondern auch repetitive oder körperlich belastende Tätigkeiten für die Mitarbeitenden übernehmen. Durch diese Automatisierung und Datennutzung strebt Nestlé eine signifikante Steigerung der Effizienz in den Fertigungsprozessen an.

Personalstärke und globale Vernetzung

Bei der Eröffnung des neuen Zentrums arbeiten zunächst rund 60 Personen in Orbe, wie eine Sprecherin von Nestlé gegenüber der Nachrichtenagentur AWP am Freitag bestätigte. Die Kapazitäten sind für eine mittelfristige Erweiterung vorgesehen, sodass die Personalzahl in Zukunft voraussichtlich ansteigen wird. Dieser Standort fungiert als kritischer Knotenpunkt innerhalb einer größeren technologischen Infrastruktur des Unternehmens, die über die Schweiz hinausreicht.

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Das Deep Tech Center in der Schweiz wird durch einen weiteren Technologie-Hub im chinesischen Shenzhen ergänzt. Diese globale Vernetzung ermöglicht es Nestlé, Synergien zwischen den verschiedenen Forschungsstandorten zu nutzen und die gewonnenen Erkenntnisse schneller in die Praxis umzusetzen. Die in Orbe entwickelten Anwendungen werden zunächst in Pilot- und Versuchsanlagen getestet, bevor sie weltweit in den Fabriken des Konzerns implementiert werden sollen.

Wirtschaftliche Ziele und Marktpositionierung

Die Investitionen in dieses Technologiezentrum verfolgen klare wirtschaftliche Ziele für Nestlé. Der Konzern strebt damit an, die Innovationsgeschwindigkeit deutlich zu erhöhen, was langfristig dazu beitragen soll, das Unternehmenswachstum weiter anzukurbeln. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die Senkung der Produktionskosten durch effizientere Prozesse und den Einsatz automatisierter Systeme, was die Wettbewerbsfähigkeit auf dem hart umkämpften globalen Markt stärken soll.

Der strategische Fokus auf Deep Tech kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Nestlé nach mehreren Jahren mit schleppender Absatzentwicklung wieder zu stärkerem Wachstum zurückkehrt. In den jüngsten Quartalen haben die um Preiseffekte bereinigten Verkäufe wieder deutliche Zuwächse verzeichnet. Mit der Einführung des Deep Tech Centers positioniert sich der Konzern als Vorreiter in der digitalen Transformation der Lebensmittelbranche und reagiert auf den Bedarf an schnelleren Innovationszyklen und nachhaltigeren Produktionsmethoden.