Die verheerende Sturzflut in Nepal fordert Milliarden für den Wiederaufbau. Betroffene wie Ram Maya Thapa Magar und Phurpu Tamang berichten von massiven Zerstörungen und ungewisser Zukunft.

Die verheerende Sturzflut in Nepal hat die Landschaft im Flusstal von Betrawati bis zur chinesischen Grenze radikal verändert. Ram Maya Thapa Magar steht heute auf bloßem Fels, wo einst Häuser und ein lebendiger Markt am Ufer standen. Die Flutwelle riss nicht nur ihre Behausung fort, sondern forderte auch das Leben ihres Ehemanns, obwohl sie ihn kurz zuvor noch telefonisch vor der Gefahr gewarnt hatte. Er weigerte sich, in Sicherheit zu gehen, und starb bei der Katastrophe.

Wiederaufbau kostet Milliarden Franken

Die nepalesische Regierung hat die finanziellen Auswirkungen der Katastrophe auf rund vier Milliarden Franken geschätzt. Diese summiert sich aus den direkten Zerstörungen und den langfristigen Maßnahmen zur Instandsetzung der Infrastruktur. Entlang des Flusstals sind Bauarbeiter damit beschäftigt, Geröll zu beseitigen, Straßen zu reparieren und Brücken zu erneuern. Doch der Prozess befindet sich noch in den allerersten Anfängen, und die Komplexität der Aufgabe wächst mit der Entfernungen zum betroffenen Gebiet.

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Infrastruktur und Logistik unterbrochen

Rund sechzehn Kilometer vor der Grenze zu China endet die befestigte Straße an einer tiefen Schlucht zwischen hohen Felswänden. Die Flutwelle erreichte an dieser Stelle eine Höhe von mehreren Dutzend Metern und hinterließ deutliche Spuren auf dem Gestein. Da die ursprüngliche Brücke zerstört wurde, hat das Militär eine provisorische Seilbahn errichtet. Diese dient derzeit als einzige Verbindungsroute, um abgelegene Dörfer mit Nothilfe zu versorgen und die isolierte Bevölkerung zu erreichen.

Tourismus und lokale Wirtschaft getroffen

Der Ort Syabrubesi, das Tor zum Langtang-Tal, ist ein beliebtes Ziel für Trekker und Pilger, wurde jedoch schwer getroffen. Phurpu Tamang, ein Einwohner der Region, beschreibt sein Dorf heute als eine Kraterlandschaft, wo früher alles vom Hotelgewerbe geprägt war. Seit der Flut werden mehrere Hundert Touristen und Einheimische vermisst. Bauern vor Ort, wie Männer, die auf Säcken mit Kohl sitzen, können ihre Ware seit Tagen nicht verkaufen, da die Transportwege blockiert sind.

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Ungewisse Zukunft für die Betroffenen

Für Ram Maya Thapa Magar bleibt die Zukunft ungewiss, da die Regierung keinen konkreten Plan für den Neuaufbau ihrer Siedlung vorlegt. Experten prüfen derzeit Standorte für neue Siedlungen, da der Wiederaufbau im Tal wegen der hohen Flutgefahr vielerorts ausgeschlossen ist. Sie lebt vorübergehend in einer Notunterkunft unter beengten Verhältnissen mit fremden Menschen. Die Unsicherheit über den Zeitpunkt des Neubaus ist für viele Opfer der Flut die größte Belastung neben dem materiellen Verlust.

Langfristige Perspektiven und Hoffnung

Phurpu Tamang konnte sein Haus auf dem Berghang retten und wurde nach der Katastrophe mit einem Hubschrauber nach Kathmandu ausgeflogen. Seit Anfang November ist seine Familie zurück im Dorf, doch der Wiederaufbau bleibt eine immense Herausforderung. Die Bewohner wünschen sich keine Perspektive, die Hoffnung gibt, und warten darauf, dass staatliche Stellen handlungsfähig werden. Die Zerstörung der Tourismusbetriebe verschärft die wirtschaftliche Not in der Region erheblich.