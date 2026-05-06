Natürliche Landschaftspflege: Wasserbüffel ersetzen Maschinen am Baldeggersee

Pro Natura setzt im Schutzgebiet Ronfeld auf drei Wasserbüffel, um die Vegetation ohne schweres Gerät zu pflegen und so den Lebensraum für seltene Tierarten zu erhalten.

Im malerischen Ronfeld am Südufer des Baldeggersee s hat eine ungewöhnliche Initiative zur Landschaftspflege begonnen. Seit dem vergangenen Samstag weiden dort drei Wasserbüffel , die eine ganz besondere Aufgabe übernommen haben: Sie sollen die wuchernde Vegetation in Schach halten und so den Einsatz von schweren Maschinen überflüssig machen.

Dieses Projekt wird von der renommierten Naturschutzorganisation Pro Natura geleitet, die im Rahmen einer intensiven Testphase für sechs Wochen die Tiere in dem Schutzgebiet angesiedelt hat. Das Ziel ist es, die Pflege des Gebiets auf eine natürliche Weise zu gestalten, indem das instinktive Verhalten der Tiere genutzt wird. Die Wasserbüffel fressen nicht nur junge Gräser, sondern stellen sich auch zähen Pflanzen wie dem Schilf, was dazu führt, dass die Vegetation kontrolliert wird und keine ungehinderten Verbuschungen stattfinden.

Besonders wertvoll ist dabei die Entstehung von offenen, schlammigen Flächen, die durch das Suhlen und Trampeln der Tiere entstehen. Diese dynamische Veränderung des Geländes bringt erhebliche ökologische Vorteile mit sich. Durch die Schaffung dieser spezifischen Lebensräume fühlen sich diverse Tierarten wieder wohler im Ronfeld. Insbesondere für die gefährdete Sumpfheidelibelle, die Kreuzkröte sowie verschiedene Zugvögel sind diese schlammigen und offenen Bereiche lebensnotwendig für ihre Fortpflanzung und ihren Aufenthalt.

Marianne Baruffa, die Projektverantwortliche bei Pro Natura, betont, dass die Büffel gleich zwei Funktionen erfüllen. Einerseits ersetzen sie das mechanische Mähen, und andererseits bewahren sie die strukturelle Integrität des Bodens. In der Vergangenheit wurde das Gebiet oft mit Baggern gepflegt, um unerwünschte Büsche und Bäume zu entfernen. Doch diese mechanischen Eingriffe hatten einen hohen Preis: Sie verringerten die schützende Lehmschicht, welche die Feuchtigkeit im Boden hält.

In den sogenannten Flutmulden, die als temporäre Gewässer dienen, kann eine zu dünne Lehmschicht brüchig werden, wodurch das Wasser schneller versickert und das Gebiet austrocknet. Die Wasserbüffel bieten hier eine sanfte Alternative, die den Boden schont und gleichzeitig die notwendige Offenheit der Fläche garantiert. Das Pilotprojekt ist auf insgesamt drei Jahre angelegt und wird mit einem Budget von 28.000 Franken finanziert, wobei der Kanton Luzern die Hälfte der Kosten übernimmt.

Die drei beteiligten Büffelkühen sind etwa zweieinhalb Jahre alt und stammen vom Hof des Landwirts Jeremias Villiger aus dem Aargauer Reusstal. Die Tiere sind derzeit trächtig und werden im kommenden Sommer und Herbst kalben. Laut Villiger sind Wasserbüffel extrem genügsam und benötigen bei ausreichendem Weidegrund keine zusätzliche Fütterung. Ein entscheidender anatomischer Vorteil ist ihre Liebe zum Wasser und ihr spezieller Körperbau.

Während herkömmliche Milchkühen das tiefe Wasser und den extremen Schlamm oft meiden, fühlen sich Wasserbüffel dort zu Hause. Ihre breiten Klauen bieten ihnen den nötigen Halt im weichen Untergrund, und sie besitzen die Fähigkeit, Nase und Augen beim Schwimmen trocken zu halten. Damit sind sie die idealen Pfleger für die wasserreichen Zonen des Baldeggersees.

Darüber hinaus leisten die Tiere auch nach der Verdauung einen Beitrag zur Biodiversität, da ihre Dunghaufen ideale Brutstätten für Käferlarven und andere nützliche Insekten bieten. Nach der aktuellen Testphase wird die Wirkung der Beweidung genau evaluiert, wobei bereits eine zweite Phase im Herbst geplant ist, um die langfristige Nachhaltigkeit dieser biologischen Landschaftspflege zu sichern





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