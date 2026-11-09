Natur- oder Labordiamant: Preise, Unterschiede und Kaufberatung

Labordiamanten kosten 60 bis 80 Prozent weniger als Natursteine. Experten erklären den chemischen Unterschied und ethische Argumente für den Kauf.

Wer im Weihnachtsgeschäft nach glitzerndem Schmuck sucht, steht vor einer entscheidenden Wahl. Die Frage lautet häufig: Soll es ein Ring mit Naturdiamant für 3000 Franken sein oder ein Ring mit Labordiamant für 700 Franken? Der optische Unterschied ist für das menschliche Auge nicht erkennbar. Laborsteine sind chemisch, optisch und hartechnisch identisch mit ihren natürlichen Pendants.

Preisunterschied erklärt durch Produktionsdauer

Labordiamanten liegen preislich zwischen 60 und 80 Prozent unter dem Niveau vergleichbarer Naturdiamanten. Der Hauptgrund liegt in der Entstehungsdauer. Michelot, eine Expertin für Edelsteinkunde, weist darauf hin, dass Naturdiamanten über Millionen oder sogar Milliarden von Jahren tief im Erdinneren entstanden sind. Im Gegensatz dazu entsteht ein Labordiamant bereits nach wenigen Wochen. Diese kurze Produktionszeit und die beliebige Reproduzierbarkeit erklären den massiven Kostenvorteil.

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Ein Naturdiamant ist ein geologisches Unikat. Ein Labordiamant ist hingegen ein technologisches Produkt. Die Gemmologin betont, dass beide Produkte ihre Berechtigung haben, sich aber im Wesen unterscheiden. Die niedrigeren Preise erlauben es Käuferinnen und Käufern, für dasselbe Budget deutlich grössere Steine zu erwerben. Dies gilt als legitime Option, sofern Transparenz über die Steinart herrscht.

Kaufberatung und Expertenmeinungen

Die Schweizer Society-Persönlichkeit und Autorin Irina Beller lehnt Laborsteine kategorisch ab. Sie erklärt im Interview mit Nau.ch, dass sie niemals einen Labor-Diamant tragen würde. Auch wenn der Stein echt aussieht, fühle er sich anders an. Die für ihren extravaganten Lebensstil bekannte Persönlichkeit mit Partner Thomas Dürr betont, dass sie nur echte, natürliche Dinge trage. Dies unterstreicht die emotionale und symbolische Distanz mancher Konsumenten zu synthetischen Edelsteinen.

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Im Gegensatz dazu positioniert sich der Schweizer Kristallhersteller Swarovski klar für Laborsteine. Das Unternehmen vermarktet diese als in jeder Hinsicht identisch mit abgebauten Diamanten, abgesehen von der Herkunft. Auch die dänische Schmuckfirma Pandora bestätigt einen deutlichen Trend. Aus internen Marktbeobachtungen und Branchendaten geht hervor, dass die Nachfrage nach laborgezüchteten Diamanten in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist.

Expertin Michelot rät dringend, qualifizierten Fachleuten beim Kauf zu vertrauen. Ein zentraler Punkt ist die schriftliche Fixierung der Steinart auf der Rechnung. Bei bedeutenden Natursteinen sollte zusätzlich ein Zertifikat eines unabhängigen, anerkannten Labors verlangt werden. Dies schützt vor Unklarheiten und garantiert die korrekte Klassifizierung des Edelhochzeitsgeschmucks.

Ethische Aspekte und ökologischer Einfluss

Die Kaufentscheidung wird zunehmend durch ethische und ökologische Kriterien beeinflusst. Der traditionelle Diamantenabbau steht seit Jahren in der Kritik wegen Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden. Blutdiamanten finanzieren oft illegale Konflikte. Laborsteine werden daher häufig als konfliktfreie Alternative beworben. Sie gelten als ethisch vertretbarere Option für bewusst einkaufende Konsumenten.

Dennoch ist die Produktion energieintensiv. Pandora gibt an, dass die Herstellung von Labordiamanten dennoch deutlich weniger CO₂-Emissionen verursacht als der Bergbau. Ein wichtiger Meilenstein wurde seit 2022 erreicht. In diesem Jahr hat Pandora seine Produktion umgestellt und züchtet, schleift sowie poliert Diamanten ausschliesslich mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Dies adressiert die Kritik an der hohen Energiebelastung.

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Marktentwicklung und Zielgruppen

Die demografische Zusammensetzung der Käufer verändert sich. Laut Expertin Michelot sind Kunden oft jung und budgetbewusst. Der Marktanteil von Laborsteinen ist insbesondere im Segment der Verlobungsringe stark gewachsen. Die Preisersparnis ermöglicht es jungen Paaren, aufwendigere Designs zu wählen oder grössere Steine zu investieren.

Die Preisspanne für Ringe reicht von 900 Franken bis 16.500 Franken. Die Auswahl ist vielfältig und deckt verschiedene Marktsegmente ab. Während ein Fingerring mit Naturdiamant Werte zwischen 1.675.000 und 2.230.000 Franken erreichen kann, bleiben Laboralternativen deutlich zugänglicher. Fachpersonen betonen, dass weder vom blossen Auge noch mit einer Lupe ein Unterschied erkennbar ist. Spezielle Geräte sind für den Nachweis nötig.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet dies, dass die Entscheidung primär von Budget, Werten und persönlicher Präferenz abhängt. Die Technologie macht Laborsteine zu einer massentauglichen, aber qualitativ hochstehenden Option. Der Schmuckmarkt passt sich diesen neuen Anforderungen an, indem er Transparenz und ethische Nachweise stärker in den Vordergrund stellt. Die Zukunft des Edelsteinmarktes wird von dieser Dualität aus Natur und Technologie geprägt sein.