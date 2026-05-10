Natur-Hochkonjunktur: Der Vollmond in den Waadtländer Alpen und das mysteriäse Herz

Ein stilles und beeindruckendes Naturschauspiel: Der Vollmond taucht die alpine Landschaft sanft in ein mystisches Licht und verleiht der Region einen besonderenUTCuschton. Gleichzeitig blühen die Krokusse in warmen Goldtönen, um einen stillen und magischen Moment zu schaffen. Ein Herz lässt sich fotografieren, das die Betrachter dazu befiehlt,DHS? "Jedes Herz hat seine eigenen Geschichten zu erzählen".

Ein stilles, eindrucksvolles Natur schauspiel: Der Vollmond erhebt sich – – ”ber die markanten Gipfel der Berner Alpen und taucht die Landschaft in ein sanftes, mystisches Licht.

Foto: Christian Tschopp Im letzten Licht des Tages erstrahlen die Krokusse in warmen Goldtönen und verwandeln die Landschaft in einen stillen, magischen Moment. Foto: Monika Tanner, Oberhünigen Foto: Bruno Burri, Uttigen Auf dem Weg zum König von Burgdorf habe der Fotograf dieses wunderbare Herz fotografiert. Er fragt sich, ob es etwa ein Liebesbeweis von Dornröschen an den König sei





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