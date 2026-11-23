Polens Ministerpräsident Donald Tusk fordert europäische Solidarität nach russischen Marschflugkörpern. Die NATO stationiert AWACS-Early-Warning-Flugzeuge in Litauen zur Absicherung des Luftraums.

Polen s Ministerpräsident Donald Tusk hat die Führung der Visegrad-Gruppe zu einem dringenden Treffen einberufen, um auf die jüngste Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Marschflugkörper zu reagieren. Tusk betonte dabei, dass die russische Aggression die Grenze zur Ukraine überschritten habe und forderte eine gemeinsame europäische Aktion zur Unterstützung der Ukraine. Er erläuterte, dass diese Maßnahme ein Ausdruck der Solidarität mit Polen sei und nicht nur ein Akt der Unterstützung für Kiew, was die historische Einigung der vier ehemaligen Ostblockstaaten unterstreicht.

Einsatz von AWACS in Litauen beschlossen

Das nordatlantische Bündnis hat die Verlegung eines AWACS-Frühwarnflugzeugs an einen vorgeschobenen Standort genehmigt, um die Luftabwehr in der Region zu stärken. Bündnissprecherin Allison Hart bestätigte diese Entscheidung und wies darauf hin, dass General Alexus Grynkewich zudem die Verlegung weiterer militärischer Fähigkeiten prüft. Die genauen Einzelheiten der strategischen Verschiebung wurden zunächst nicht öffentlich gemacht, aber Informationen der Deutschen Presse-Agentur deuten darauf hin, dass das Aufklärungsflugzeug nach Litauen verlegt wird.

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Russische Drohnen vom Typ CH-101 identifiziert

Am Freitag waren während massiver russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und dort abgestürzt. Die polnische Staatsanwaltschaft hat in allen drei Fällen russische Marschflugkörper vom Typ CH-101 identifiziert. Nach den vorliegenden Angaben wurden diese spezifischen Waffensysteme im vierten Quartal dieses Jahres in einem Rüstungswerk in Dubna hergestellt, das etwa 140 Kilometer nördlich von Moskau liegt. Zum Glück wurde bei den Abstürzen niemand verletzt.

Massive Luftangriffe und Schutzmaßnahmen

In der Folge der Eindringlinge forderte Polen die Bewohner der grenznahen Gebiete im Südosten des Landes auf, Schutzräume aufzusuchen. Die Behörden gaben zunächst keine weiteren Details zu den Umständen des Vorfalls bekannt, woraufhin der allgemeine Luftalarm schnell wieder aufgehoben wurde. Dieser Vorfall markiert einen gefährlichen Escalationsschritt, da er direkt auf polnisches Hoheitsgebiet abzielte oder dort fehlschlug, während der konventionelle Kriegszustand in der Ukraine andauert.

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Technische Überlegenheit und Echtzeit-Daten

Die AWACS-Early-Warning-Flugzeuge, deren Einsatz nun nach Litauen verlagert wird, verfügen über einen markanten pilzförmigen Radaraufbau, der es ihnen ermöglicht, Flugobjekte in einer Entfernung von mehr als 400 Kilometern zu identifizieren. Diese hochmodernen Sensoren sind in der Lage, die gesammelten Informationen über Datenlinks nahezu in Echtzeit an Kräfte am Boden, auf See und in der Luft weiterzugeben. Diese Kapazitäten sind entscheidend für die Früherkennung von Bedrohungen und die Koordination der defensiven Maßnahmen innerhalb des Bündnisses.

Diplomatische Einigkeit in Brüssel

Die Entscheidung zur Verlegung der AWACS-Einheiten wurde am Montagabend nach Beratungen von Vertretern der 32 Bündnisstaaten in Brüssel angekündigt. Allison Hart betonte in ihrer Erklärung, dass alle Verbündeten uneingeschränkt solidarisch an der Seite Polens stehen. Das Bündnis bleibe geeint, bereit und entschlossen, sich gegen jede Bedrohung zu verteidigen. Bei den Verletzungen des polnischen Luftraums in der vergangenen Woche habe es sich um einen gefährlichen Vorfall gehandelt, für den Russland die volle Verantwortung trage, stellte die NATO-Sprecherin klar.