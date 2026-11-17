Mark Rutte und Wes Streeting erklären den Angriff auf die Krimbrücke zu legitimen Verteidigungsmaßnahmen und betonen die Notwendigkeit logistischer Störungen für die Ukraine.

Die Führung der Nordatlantischen Allianz und die britische Regierung haben den jüngsten ukrainischen Militärschlag gegen die von Russland erbaute Krimbrücke als vollkommen gerechtfertigte Verteidigungsaktion eingestuft. Nato -Generalsekretär Mark Rutte und der britische Verteidigungsminister Wes Streeting unterstrichen am Rande eines wichtigen Treffens in Brüssel, dass diese Operationen für die ukrainische Selbstbehauptung unerlässlich seien und internationalen Respekt verdienen.

Rutte betont Unvermeidlichkeit logistischer Angriffe

Mark Rutte führte die Argumentation der Nato direkt aus, indem er betonte, wie wichtig es für die Ukraine sei, sich aktiv zu verteidigen. Diese Verteidigung setze zwingend den Angriff auf logistische Knotenpunkte voraus, da diese für die Aufrechterhaltung der russischen Truppenpräsenz kritisch sind. Der Nato-Chef fuhr fort, dass es schlicht unvermeidlich sei, dass die Ukraine genau solche strategischen Ziele angreife, um ihre Souveränität zu wahren.

Also read Russell Brand sorgt mit Erklärung aus Gefängnis für Empörung in Großbritannien

Rutte stützte seine Einschätzung auf aktuelle visuelle Beweise, die in den Medien veröffentlicht wurden. Nach seinem Urteil sahen die vorliegenden Aufnahmen eindeutig so aus, als seien die Ukrainer bei diesem Vorhaben erfolgreich gewesen. Damit positionierte sich die Nato-Spitze klar hinter dem rechtlichen Rahmen der selbstdefinierten Notwehr der Ukraine, ohne die Taktik selbst als offensive Kriegshandlung zu verurteilen.

Streeting lobt ukrainischen Einfallsreichtum und Entschlossenheit

Wes Streeting ergänzte die Position der Nato mit spezifischen Würdigungen der ukrainischen Militärstrategie. Der britische Verteidigungsminister betonte, dass der Angriff ein weiteres beeindruckendes Beispiel für den hohen Einfallsreichtum der ukrainischen Streitkräfte darstelle. Diese Fähigkeit, innovative Lösungen unter widrigen Bedingungen zu finden, sei entscheidend für den weiteren Verlauf des Konflikts.

Advertisement

Streeting hob zudem die unbedingte Entschlossenheit der Ukraine hervor, sich gegen die russische Aggression zu wehren. Für die britische Regierung ist diese Haltung kein isoliertes Ereignis, sondern Teil eines langfristigen Engagements. Er versicherte explizit, dass Großbritannien der Ukraine weiterhin zur Seite stehe und diese Unterstützung in Form von Ausrüstung und diplomatischem Rückhalt fortsetze.

Kontext des UDCG Treffens in Brüssel

Die Statements der beiden hochrangigen Politiker fielen in den Rahmen eines formellen Treffens der Ukraine Defence Contact Group (UDCG). Diese Koalition aus Unterstützern der Ukraine tagte in Brüssel, um die aktuelle Sicherheitslage und die weiteren Schritte der militärischen Hilfe zu koordinieren. Der Kontext dieses Treffens war entscheidend, um die Statements nicht als isolierte Meinungen, sondern als Position einer breiten internationalen Allianz zu werten.

Bei diesem Treffen waren auch weitere wichtige Akteure anwesend, um die Einheit der Unterstützer zu demonstrieren. Die mediale Präsenz durch Agenturen wie Keystone und dpa sowie Fotografen wie Ansgar Haase unterstrich die Bedeutung dieses diplomatischen Moments. Die klare Botschaft an Moskau zielte darauf ab, die Isolation Russlands in der militärischen Auseinandersetzung weiter zu vertiefen und die moralische Legitimität ukrainischer Gegenangriffe international zu festigen.