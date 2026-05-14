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Nato-Soldaten trainieren auf der Ostsee-Insel Gotland, um Russland zu testen, und ukrainische Drohnenpiloten teilen ihre Erfahrungen mit Nato-Truppen.

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Nato-Soldaten trainieren auf der Ostsee-Insel Gotland, um Russland zu testen, und ukrainische Drohnenpiloten teilen ihre Erfahrungen mit Nato-Truppen.
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📆14/05/2026 05:59:00
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Nato-Soldaten trainieren im Sommer auf der Ostsee-Insel Gotland, um Russland zu testen, und ukrainische Drohnenpiloten teilen ihre Erfahrungen mit Nato-Truppen. Die USA betonten ihre gute Zusammenarbeit mit Schweden, auch wenn Transatlantik-Spannungen bestehen. Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt, und Verteidigungsminister Boris Pistorius betont, dass ein Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus nur mit einem Mandat des Bundestags möglich sei.

Nato -Soldaten trainieren im Sommer für den Krieg auf der Ostsee-Insel Gotland, wo Russland möglicherweise die Nato testet. Ukrainische Drohnenpiloten nehmen an der Übung teil und teilen ihre Erfahrungen mit Nato -Truppen.

Die USA betonten ihre gute Zusammenarbeit mit Schweden, auch wenn Transatlantik-Spannungen bestehen. Die Nato-Mitgliedschaft der USA wird kritisiert, und Trump hat angekündigt, rund 5000 US-Truppen aus Deutschland abzuziehen. Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt, und Verteidigungsminister Boris Pistorius betont, dass ein Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus nur mit einem Mandat des Bundestags möglich sei

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