Nato-Soldaten trainieren im Sommer auf der Ostsee-Insel Gotland, um Russland zu testen, und ukrainische Drohnenpiloten teilen ihre Erfahrungen mit Nato-Truppen. Die USA betonten ihre gute Zusammenarbeit mit Schweden, auch wenn Transatlantik-Spannungen bestehen. Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt, und Verteidigungsminister Boris Pistorius betont, dass ein Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus nur mit einem Mandat des Bundestags möglich sei.

Nato -Soldaten trainieren im Sommer für den Krieg auf der Ostsee-Insel Gotland, wo Russland möglicherweise die Nato testet. Ukrainische Drohnenpiloten nehmen an der Übung teil und teilen ihre Erfahrungen mit Nato -Truppen.

Die USA betonten ihre gute Zusammenarbeit mit Schweden, auch wenn Transatlantik-Spannungen bestehen. Die Nato-Mitgliedschaft der USA wird kritisiert, und Trump hat angekündigt, rund 5000 US-Truppen aus Deutschland abzuziehen. Aussenminister Johann Wadephul fordert mehr Einsatz vom UN-Sicherheitsrat im Iran-Konflikt, und Verteidigungsminister Boris Pistorius betont, dass ein Einsatz zur Sicherung der Strasse von Hormus nur mit einem Mandat des Bundestags möglich sei





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nato Ukraine Russia Drone Warfare Transatlantic Tensions Iran-Conflict UN-Sicherheitsrat Streete Von Hormus Verteidigungsminister Aussenminister

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deutsche Nato-Soldaten in den Niederlanden attackiertAngreifer haben in den Niederlanden zwei deutsche Soldaten des Nato-Kommandos in Brunssum attackiert. Die beiden seien verbal und körperlich angegangen worden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Sie seien leicht verletzt, aber wohlauf.

Read more »

Griechische Insel Makri: Kaufen für 228'000 Franken – doch es gibt einen HakenDie Insel Makri im Ionischen Meer kommt für nur 228'000 Franken unter den Hammer. Strenge Umweltgesetze verbieten jedoch grosse Bauprojekte wie Hotels oder Ferienanlagen.

Read more »

Pentagon stoppt Entsendung von 4000 Soldaten nach Europa vorzeitigThe US Army has stopped the deployment of over 4000 soldiers from a combat brigade to Europe, less than a month before their scheduled rotation, in response to a recent announcement of an upcoming withdrawal of 5000 soldiers from Germany.

Read more »

Pentagon stoppt Entsendung von 4000 Soldaten nach Europa vorzeitigThe US Army has stopped the deployment of over 4000 soldiers from a combat brigade to Europe, less than a month before their scheduled rotation, in response to a recent announcement of an upcoming withdrawal of 5000 soldiers from Germany.

Read more »