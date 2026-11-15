Nations League Gruppenphase: Romeros Bankstatus und entscheidende Duelle

Alessandro Romano sitzt für Italien auf der Bank. Die Nations League Gruppenphase erreicht ihren Höhepunkt mit wichtigen Spielen für die Viertelfinalqualifikation.

Die entscheidenden Partien der Nations League Gruppenphase stehen an und werfen Schatten auf die Karrierepläne einiger Talente. Besonders Alessandro Romano, der bisher für die Schweizer Juniorenauswahlen auflief, muss sich mit einer Rolle auf der Ersatzbank bei der Squadra Azzurra zufriedengeben. Der Winterthurer war im Hinspiel gegen Frankreich noch in der Startelf, beging jedoch einen Fehlpass, der das 0:1 durch Mika Godts ermöglichte. Seit diesem Vorfall ist seine Zukunft für den Schweizer Nationalverband endgültig geregelt, da er international an Italien gebunden ist und kein Nati-Spieler mehr werden wird. Die Frage bleibt, ob er heute im crucialen Spiel gegen Belgien dennoch Spielzeit erhält.

Kroatiens Wiedergutmachung gegen Tschechien

Kroatien benötigt ein Erfolgserlebnis, um die Gruppenphase positiv abzuschließen und den Ligaerhalt zu sichern. Nach der 1:2-Niederlage gegen England ist Wiedergutmachung angesagt, wobei ein Remis bereits zum Weiterkommen reichen würde. Im direkten Vergleich hat Tschechien nach fünf Partien noch immer keine einzige Punktbarkeit verbucht, was den Druck auf die Gastgeber erhöht. Das Hinspiel konnte Kroatien bereits mit 2:1 für sich entscheiden, und auch die historische Direktbilanz spricht klar für die heimische Mannschaft. Die Erwartungen an die Gastgeber sind hoch, da sie nicht nur den Gruppensieg, sondern auch die moralische Oberhand gegen die punktlosen Tschechen behalten wollen.

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Spanien und England im Madrider Spitzenspiel

Das absolute Spitzenspiel des Abends findet in Madrid statt, wo Spanien England empfangen will. Die Furia Roja möchte nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel erneut gegen die Three Lions triumphieren und die Dominanz aus dem WM-Halbfinal bestätigen. Für Harry Kane und seine Mitstreiter ist dies die Chance, eine offene Rechnung zu begleichen und möglicherweise sogar die Tabellenführung zu übernehmen. Kane ist mit sieben Treffern der bislang erfolgreichste Torschütze der Nations-League-Saison und stellt für die spanische Defensive eine immense Gefahr dar. Auf Seiten Spaniens richtet sich der Fokus besonders auf den formstarken Álex Baena sowie auf die Rückkehr von Lamine Yamal, die beide als Schlüsselakteur für den Sieg gehandelt werden.

Frankreichs Zugzwang und türkische Hoffnung

Frankreich steht nach der 1:3-Niederlage gegen Italien unter enormem Zugzwang und darf sich keinen weiteren Ausrutscher leisten. Trainer Zinédine Zidane zielt darauf ab, die erste Niederlage seiner Amtszeit schnell zu vergessen zu machen und die Qualifikation für die Viertelfinals nicht zu gefährden. Auf der anderen Seite kämpft die Türkei mit noch offenen Rechnen, da das Hinspiel knapp mit 0:1 verloren ging. Hoffnungsträger ist hier der Real-Madrid-Juwel Arda Güler, der in jüngster Vergangenheit mit einem Traumfreistoss auf sich aufmerksam machte. Kylian Mbappé, ebenfalls bei Real Madrid aktiv, möchte sein Team in die nächste Runde schiessen, während die Türken realistisch gesehen keine Chance mehr auf das Viertelfinal haben.

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Italiens Rückkehr und Romeros Ersatzbank

Italien kehrt nach dem Fehlstart gegen Belgien stark zurück und reist mit viel Selbstvertrauen nach Brüssel. Zehn Punkte aus den letzten drei Spielen untermauern die gute Form der Azzurri, die zuletzt Frankreich deutlich mit 3:1 abfertigten. Pio Esposito, der junge Stürmer von Inter Mailand, ist dabei besonders hervorzuheben, da er bereits viermal in dieser Nations-League-Kampagne traf. Trotz der guten Form und der wichtigen Bedeutung des Spiels um den Viertelfinalplatz sitzt Alessandro Romano vorerst auf der Ersatzbank. Belgien gewann das Hinspiel zwar mit 2:0, kämpft aber noch verzweifelt um einen Platz im Viertelfinal, was das Duell extrem spannend macht.

Ausblick auf die letzten Gruppenphase-Spiele

Die letzten Spieltage der Nations League bieten drei Teams in der Gruppe A die Chance auf die Finalrunde, wobei alle Chancen in den eigenen Händen liegen. Das Duell zwischen Spanien und England verspricht eine spannende Affiche, die den Abend krönt. Insgesamt stehen vier Kracher zum Abschluss der Gruppenphase auf dem Programm, die über die weitere Tournee der Nationalteams entscheiden werden. Der Anpfiff für diese entscheidenden Partien ist um 20:45 Uhr, was den Fokus auf die taktischen Schlachten und die individuelle Leistung der Starspieler wie Kane, Mbappé oder Baena lenkt.