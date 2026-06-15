Nationalrat weist Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative zurück

Der Nationalrat hat den Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative mit knapper Mehrheit an den Bundesrat zurückgewiesen. Die Finanzierung neuer Atomkraftwerke bleibt ungeklärt.

Der Nationalrat hat am Montag mit 100 zu 97 Stimmen bei zwei Enthaltungen den Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative an den Bundesrat zurückgeschickt. Die grosse Kammer forderte die Regierung auf, die Finanzierungsfrage neuer Kernkraftwerke vertiefter abzuklären.

Die Debatte dauerte über neun Stunden, wobei mehr als 90 Rednerinnen und Redner das Wort ergriffen. Unterstützt wurde der Rückweisungsantrag von der linken Ratshälfte und einem Teil der Mitte-Fraktion. Sollte auch der Ständerat zustimmen, landet der Gegenvorschlag zur Nachbesserung wieder auf dem Tisch des Bundesrats. Die SVP-Fraktion plädierte für eine Annahme der Volksinitiative.

SVP-Nationalrat Christian Imark warnte: Ohne neue AKW könne man das Netto-Null-Ziel zu Grabe tragen. Die Option, Kernkraft aus althergebrachter und ewiggestriger Ideologie zu verbauen, sei brandgefährlich für die Schweiz. Imark kündigte an, dass die Initiative bei Annahme des Gegenvorschlags zu gegebener Zeit zurückgezogen werde. Die FDP lehnte die Volksinitiative ab, kämpfte jedoch für ein Ja zum Gegenvorschlag.

Nationalrat Christian Wasserfallen argumentierte, man müsse in Kernenergie und Erneuerbare investieren: Es sei kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Er kritisierte die linken Parteien für ihre Verweigerungspolitik. Wenn das Parlament nun endlich vorwärts mache, könnte man rechtzeitig fertig werden, damit 2045 oder spätestens 2050 neue Kernkraftwerke am Netz wären. FDP-Co-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher betonte Technologieoffenheit, Technologieneutralität und die Gewährleistung der Versorgungssicherheit.

Die Gegner beider Vorlagen - SP, Grüne und GLP - warnten vor vielen offenen Fragen. So sei unter anderem unklar, wer neue Atomkraftwerke überhaupt finanzieren würde oder wo der atomare Müll entsorgt werden solle. Grünen-Nationalrätin Marionna Schlatter kritisierte, die Nagra habe jahrzehntelang Löcher in den Schweizer Boden gebohrt auf der Suche nach einem geeigneten Endlager. Das geplante Endlager in Nördlich Lägern sei jedoch nur für den Atommüll der bestehenden AKW ausgelegt.

GLP-Nationalrat Martin Bäumle wies mehrmals auf das Risiko eines Reaktorunfalls hin. Mehrere SP-Mitglieder, darunter Co-Präsidentin Mattea Meyer und Nationalrat Hasan Candan, wiesen darauf hin, dass der allergrösste Teil des Urans weiterhin aus Putin-Russland stamme. Die linken Parteien machten sich für den gemeinsam mit der Mitte eingereichten Rückweisungsantrag stark. Mitte-Nationalrätin Christine Bulliard-Marbach nannte die Aufhebung des AKW-Neubauverbots keine gute Idee.

Sie vertrat eine starke Minderheit ihrer Fraktion, welche nicht auf den Gegenvorschlag eintreten wolle. Auch sie plädierte für eine Rückweisung an den Bundesrat. Mitte-Nationalrätin Priska Wismer-Felder kritisierte, dass der Gegenvorschlag in der Finanzierungsfrage keine Klarheit schaffe. Das sei ein Blindflug, der nicht im Interesse des Parlaments sein könne.

Beim Zubau der Erneuerbaren sei man nur bei der Photovoltaik über Kurs, und das auch nur bei der Jahresbetrachtung. Für seine Mehrheit rechtfertige sich deshalb die Aufhebung des Technologieverbots für neue AKW. Die Debatte im Bundeshaus sorgte auch ausserhalb für Aufsehen. Die Umweltorganisation Greenpeace projizierte am vergangene Woche aus Protest Bilder ans Äussere des Parlamentsgebäudes.

In einer Medienmitteilung wird Greenpeace-Energieexperte Lukas Bühler zitiert: Das Parlament missachte den Volkswillen, wenn es sich für die Rückkehr der Atomkraft ausspreche. Mit einem Ja zu neuen AKW sabotierten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien. Die Organisation kritisiert, dass man mit neuen AKW noch mehr hochradioaktiven Atommüll produziere, den künftige Generationen hinterlassen würden. Atomkraft sei unverzichtbar für eine sichere und klimafreundliche Stromversorgung, wird von Befürwortern argumentiert.

Gegner halten dagegen: Atomkraft ist zu riskant und teuer, die Schweiz sollte voll auf Erneuerbare setzen. Die Entscheidung im Nationalrat zeigt die tiefe Spaltung in der Energiepolitik. Nun liegt der Ball beim Ständerat, der voraussichtlich im Juni über das weitere Vorgehen entscheiden wird. Bis dahin wird der Bundesrat die Finanzierungsfrage vertieft prüfen müssen.

Die Blackout-Initiative selbst verlangt ein Verbot von Abschaltungen von Kernkraftwerken und den Neubau von AKW. Der Gegenvorschlag des Bundesrates sah eine Aufhebung des Neubauverbots vor, ohne jedoch die Finanzierung zu klären. Genau dies monierte die Ratsmehrheit. Die Debatte war geprägt von emotionalen Wortmeldungen und kontroversen Standpunkten.

Die Frage, wie die Schweiz ihre Energiezukunft gestalten will, bleibt vorerst offen. Die einen setzen auf einen Mix aus Erneuerbaren und Kernenergie, die anderen auf einen vollständigen Ausstieg aus der Atomkraft. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob eine Einigung möglich ist oder ob die Initiative direkt vors Volk kommt. Die Schweizer Stimmbevölkerung hat das letzte Wort in dieser grundlegenden Frage





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