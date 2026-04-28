Nationalrat verwässert Gesetzesentwurf für Gesundheitspersonal – 190'000 Unterschriften fruchtlos

Der Nationalrat hat wesentliche Verbesserungen für das Gesundheitspersonal aus einem Gesetzesentwurf gestrichen, obwohl 190'000 Unterschriften für die Vorlage gesammelt wurden. Die Begründung war die zu hohe finanzielle Belastung. Die Vorlage geht nun an den Ständerat.

Das Bündnis Gesundheitspersonal hat am Montagmittag auf dem Bundesplatz in Bern 190'000 Unterschriften an eine Gruppe von Parlamentarierinnen und Parlamentariern übergeben, doch ihre Bemühungen blieben erfolglos.

Der Nationalrat folgte überwiegend den Empfehlungen seiner Gesundheitskommission, die beantragt hatte, die wesentlichen Verbesserungen für das Gesundheitspersonal aus dem Gesetzesentwurf zu streichen. Die Begründung hierfür war die als zu hoch empfundene finanzielle Belastung. Die Notwendigkeit einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen wurde zwar von allen Fraktionen im Nationalrat anerkannt, jedoch scheiterte der Versuch, eine tragfähige Finanzierungslösung zu finden. SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr verdeutlichte, dass der vom Bundesrat vorgelegte Entwurf zusätzliche Kosten in Milliardenhöhe für das Gesundheitswesen verursachen würde.

Trotz intensiver Verhandlungen in drei Runden mit allen beteiligten Akteuren konnte bis dato keine mehrheitsfähige Finanzierungslösung erzielt werden. Die bürgerlichen Parteien kritisierten den Bundesrat scharf und warnten davor, dass die Prämienzahlenden letztendlich für die Kosten aufkommen müssten. Die SVP prognostizierte einen Prämienanstieg von zwei bis vier Prozent und plädierte gemeinsam mit der FDP für eine Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat.

Obwohl der Nationalrat die Rückweisung ablehnte, entzog die SVP zusammen mit der Mehrheit der Fraktionen von FDP und Mitte dem Gesetz seine schärfsten Zähne oder milderte sie zumindest erheblich ab. SVP-Nationalrat Andreas Glarner beurteilte das Gesetz als gut gemeint, aber schlecht umgesetzt, während Mitte-Nationalrat Christian Lohr dem Bundesrat vorwarf, beim Brückenbau nicht überall erfolgreich gewesen zu sein. Ein zentraler Punkt der Auseinandersetzung war die Reduktion der maximal zulässigen Arbeitszeit für Pflegepersonal von derzeit 50 auf 45 Stunden pro Woche.

Dieser Vorschlag fand jedoch keine Zustimmung in der Mehrheit des Nationalrats, was zu großer Enttäuschung beim Gesundheitspersonal führte, das die Debatte von der Zuschauertribüne aus verfolgte. SP-Nationalrätin Farah Rumy, selbst Pflegefachfrau, stellte ernüchtert fest, dass die Vorlage in ihrer kommissionsgeänderten Fassung den Alltag der Pflegenden nicht verändern werde. Auch Patrick Hässig, Nationalrat der Grünliberalen und ebenfalls Pflegefachmann, bilanzierte, dass das massiv abgespeckte Gesetz schlichtweg ungenügend sei.

Die Entscheidungen des Nationalrats stellen einen schweren Rückschlag für Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider dar, die im Rat vergeblich vor den Konsequenzen des Nichthandelns warnte. Sie betonte, dass Untätigkeit das Gesundheitssystem noch teurer zu stehen kommen würde. Baume-Schneider argumentierte, dass die Investitionen in die Ausbildung von Pflegefachkräften verloren seien, wenn diese ihren Beruf nach wenigen Jahren aufgeben.

Zudem müsse jede ausscheidende Pflegefachkraft durch eine neue ersetzt werden, was wiederum hohe Kosten verursacht. Die deutlich reduzierte Vorlage wird nun dem Ständerat zur Behandlung weitergeleitet. Die Debatte verdeutlicht die schwierige Balance zwischen dem Wunsch nach Verbesserungen im Gesundheitswesen und den finanziellen Realitäten, die eine Umsetzung erschweren. Die Frage, wer die Kosten für notwendige Verbesserungen im Gesundheitswesen tragen soll, bleibt weiterhin unbeantwortet und wird voraussichtlich auch im Ständerat eine zentrale Rolle spielen.

Die Kritik an der Vorlage konzentriert sich nicht nur auf die fehlende finanzielle Unterstützung, sondern auch auf die mangelnde Berücksichtigung der Arbeitsbelastung des Pflegepersonals. Die Ablehnung der Reduktion der Arbeitszeit wird von vielen als Signal gewertet, dass die Bedürfnisse der Pflegenden nicht ausreichend ernst genommen werden. Dies könnte langfristig zu einer weiteren Verschärfung des Fachkräftemangels im Gesundheitswesen führen. Die Situation ist besonders brisant, da die demografische Entwicklung zu einer steigenden Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen führt.

Ohne attraktive Arbeitsbedingungen und eine angemessene Entlastung des Pflegepersonals droht das System an seine Belastungsgrenzen zu stoßen. Die Forderung nach einer nachhaltigen Finanzierungslösung und einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen wird daher voraussichtlich auch weiterhin ein zentrales Thema in der politischen Debatte bleiben.

Der Ausgang des Verfahrens im Ständerat wird entscheidend sein, um zu bestimmen, ob die Vorlage in einer Form verabschiedet wird, die tatsächlich zu einer Verbesserung der Situation im Gesundheitswesen beiträgt oder ob sie lediglich eine symbolische Geste bleibt. Die Enttäuschung im Bündnis Gesundheitspersonal ist groß, doch die Hoffnung auf eine positive Wendung im Ständerat besteht weiterhin. Die Organisationen kündigten an, den Druck auf die Parlamentarier aufrechtzuerhalten und sich weiterhin für die Interessen des Gesundheitspersonals einzusetzen.

Die Debatte um die Finanzierung und die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen ist ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen die Schweiz steht





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