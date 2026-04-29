Nationalrat schränkt Sponsoring von Krankenkassen ein

Der Schweizer Nationalrat hat eine Motion angenommen, die das Sponsoring von grossen Sportvereinen durch Krankenkassen einschränken soll. Die Mittel sollen stattdessen für die Förderung von Bewegung und lokalen Initiativen verwendet werden.

Der Schweizer Nationalrat hat eine wegweisende Entscheidung getroffen, die das Sponsoring verhalten der Krankenkassen grundlegend verändern könnte. Mit einem klaren Votum von 117 zu 71 Stimmen, bei 4 Enthaltungen, wurde eine Motion angenommen, die darauf abzielt, die finanzielle Unterstützung von grossen Sport vereinen durch Krankenkassen drastisch einzuschränken.

Initiator der Motion ist Nationalrat Lorenzo Quadri von der Lega der Tessiner. Die vorgeschlagene Änderung des Krankenversicherungsgesetzes sieht vor, dass Krankenkassen ihre finanziellen Mittel ausschliesslich für die Förderung von Bewegung und lokalen, kleineren Initiativen einsetzen dürfen. Diese Entscheidung markiert einen deutlichen Wendepunkt in der Debatte über die Verwendung von Prämiengeldern und die Prioritäten der Krankenkassen.

Die Begründung für die Motion liegt in der wachsenden Kritik an der Praxis, dass Krankenkassen, die die Grundversicherung anbieten, gleichzeitig grosse Sportvereine mit erheblichen finanziellen Mitteln unterstützen, während die Prämien für die Versicherten kontinuierlich steigen. Quadri argumentierte, dass es für die Versicherten zunehmend unverständlich sei, warum ihr Geld für Sportclubs mit Millionenbudgets verwendet werde, anstatt in die direkte Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Bevölkerung zu investieren.

Die Kritik richtet sich insbesondere gegen die Diskrepanz zwischen steigenden Prämien und der Verwendung von Kassenmitteln für Sponsoringaktivitäten, die nicht unmittelbar mit der Gesundheitsförderung in Verbindung stehen. Es wurde betont, dass die Mittel der Krankenkassen primär dem Zweck dienen sollten, die Gesundheitsversorgung zu gewährleisten und die Prämien stabil zu halten, und nicht dazu, das Image von Sportvereinen aufzupolieren. Die Motion zielt darauf ab, diese Prioritäten neu auszurichten und sicherzustellen, dass die finanziellen Ressourcen der Krankenkassen effektiver und zielgerichteter eingesetzt werden.

Die Entscheidung des Nationalrats ist jedoch nicht ohne Widerstand geblieben. Der Ständerat, das zweite Kammer des Schweizer Parlaments, hat bereits angekündigt, den Vorstoss kritisch zu prüfen und möglicherweise abzulehnen. Vertreter des Ständerats argumentieren, dass Sponsorengelder bei den Krankenkassen als Verwaltungskosten gelten und die Kassen selbst entscheiden sollten, wie viel sie für diese Form der Werbung ausgeben möchten. Sie betonen, dass der Gesetzgeber einen regulierten Wettbewerb der Kassen gewünscht habe und die Einschränkung des Sponsorings die Wettbewerbsfähigkeit der Kassen beeinträchtigen könnte.

Darüber hinaus werden Umsetzungsfragen aufgeworfen, insbesondere hinsichtlich der Definition von 'grossen' Sportvereinen und der Abgrenzung zwischen förderwürdigen und nicht förderwürdigen Aktivitäten. Die Debatte wird sich nun auf die Ausarbeitung konkreter Kriterien und Regelungen konzentrieren, um sicherzustellen, dass die neue Gesetzgebung praktikabel und wirksam ist. Es bleibt abzuwarten, ob der Ständerat die Entscheidung des Nationalrats bestätigen wird oder ob es zu einer Kompromisslösung kommt.

Die Entscheidung hat das Potenzial, die Landschaft des Sportsponsorings in der Schweiz nachhaltig zu verändern und die Krankenkassen dazu zu zwingen, ihre Sponsoringstrategien zu überdenken und stärker auf die Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Bevölkerung zu konzentrieren. Die Diskussion unterstreicht die Notwendigkeit einer transparenten und verantwortungsvollen Verwendung der Prämiengelder und die Bedeutung einer klaren Ausrichtung der Krankenkassen auf ihre Kernaufgabe: die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung





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