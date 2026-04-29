Nationalrat lehnt volle Standesstimme für Basel ab – auch Halbkantone stimmen dagegen

Der Nationalrat hat die Forderung abgelehnt, Basel-Stadt und Basel-Landschaft volle Standesstimmen zu gewähren. Überraschend war das Nein der anderen Halbkantone, die selbst von Benachteiligungen klagen. Die Debatte zeigt die konservativen Strukturen der Schweiz und die komplexen Machtverhältnisse im Föderalismus.

Das Nein zu Basels Forderung nach einer vollen Standesstimme war zu erwarten. Nicht aber das Nein der anderen Halbkantone. Nur ein eher naiver Mensch hätte erwartet, dass sich der Nationalrat gestern der Forderung anschliessen würde, Basel-Stadt und Basel-Landschaft die volle Standesstimme zu gewähren – so, dass sie je zwei Sitze im Ständerat erhielten und auch bei eidgenössischen Abstimmungen nicht nur zur Hälfte zählen würden.

Die Schweiz ist strukturkonservativ, das deutliche Nein zu diesem Ansinnen war absehbar. Erstaunen muss jedoch, dass sich selbst die Nationalrätinnen und Nationalräte der anderen vier Halbkantone nicht dazu durchringen konnten, das Anliegen zu unterstützen. Schliesslich wehklagten auch sie schon, benachteiligt zu sein im Machtgefüge des helvetischen Föderalismus. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr, ist man versucht zu sagen.

Es ist wahr: An der Schraube der Standesstimme zu drehen, hätte viele weitere Schraubendrehungen zur Folge, etwa mit Blick auf die weitere Marginalisierung der Romandie und des Tessins. Auch andere politische Entscheide wären kaum zu erwarten, wenn die beiden Basel je eine Stimme mehr bekämen. Erst recht nicht, wenn auch die konservativen Ost- und Innerschweizer Kantone mehr Gewicht erhielten. Ebenso wahr ist allerdings auch, dass es spätestens seit der Totalrevision der Bundesverfassung im Jahr 2000 keine Halbkantone mehr gibt.

Und damit keine Legitimation mehr dafür, sechs Kantonen weniger Stimmrecht zu geben als anderen. Am Dienstag entscheidet das Parlament, ob die beiden Basel je zwei Ständeratssitze und eine volle Standesstimme erhalten sollen. Es ist nicht der erste Anlauf. Eine Expertin ordnet ein.

Basel-Stadt und Basel-Landschaft bekommen keine zusätzlichen Sitze im Ständerat. Das hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat beschlossen. Das sind die Gründe. Falls der Landrat zusagt, wird der Kanton Baselland in Bern eine Standesinitiative einreichen, welche die Aufwertung der beiden Basel zu Kantonen mit je zwei Standesstimmen verlangt.

Ähnliche Vorstösse waren in der Vergangenheit allesamt gescheitert. Die Debatte um die Standesstimme ist nicht neu. Bereits in den 1990er Jahren gab es ähnliche Diskussionen, doch immer wieder scheiterten die Bemühungen an der konservativen Mehrheit im Parlament. Kritiker argumentieren, dass eine Aufwertung der beiden Basel das politische Gleichgewicht in der Schweiz stören würde.

Befürworter hingegen sehen darin eine notwendige Korrektur, um die historische Ungerechtigkeit auszugleichen. Die Ablehnung durch die anderen Halbkantone zeigt, dass auch diese Kantone ihre eigenen Interessen im Blick haben. Es bleibt abzuwarten, ob die Debatte in Zukunft wieder aufgegriffen wird oder ob das Thema endgültig ad acta gelegt wird. Die Diskussion über die Standesstimme ist ein Spiegelbild der komplexen Machtverhältnisse in der Schweiz.

Während einige Kantone mehr Einfluss fordern, wollen andere das bestehende System bewahren. Die Frage bleibt: Wie kann ein fairer Ausgleich gefunden werden, der alle Kantone zufriedenstellt





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