Nationalrat lehnt Mehrwertsteuer-Anhebung für Sicherheitsfonds ab

Der Nationalrat und die SIK-N lehnen die Erhöhung der Mehrwertsteuer für den Sicherheitsfonds ab. Stattdessen sollen bestehende Mittel und Einsparungen genutzt werden.

Die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Finanzierung eines neuen Fonds für Sicherheit und Verteidigung stösst im Nationalrat auf massiven Widerstand. Beide zuständigen Kommissionen haben sich gegen dieses Instrument ausgesprochen, wodurch das ursprünglich angestrebte Finanzmodell im Dezember zur Disposition steht und alternative Wege beschritten werden müssen.

Kommissionen lehnen Steuererhöhung ab

Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates (SIK-N) hat sich gemeinsam mit der Finanzkommission (FK-N) gegen die Mehrwertsteuererhöhung gestellt. Die Parlamentsdienste bestätigten am Dienstag, dass die SIK-N diese Massnahme als nicht mehrheitsfähig einstufte. Bereits Ende Oktober hatte die FK-N in einem Mitbericht die gleiche Ablehnung ausgesprochen. Damit blockieren nun zwei entscheidende Gremien die Finanzierungsoption, die für den neuen Sicherheitsfonds vorgesehen war.

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Alternative Finanzierung durch Einsparungen

Statt die Abgabenlast für die Bevölkerung zu erhöhen, setzt die SIK-N auf Umverteilung und Effizienzsteigerungen im bestehenden Bundeshaushalt. Die Kommission schlägt vor, aus bereits bestehenden Einnahmen der Mehrwertsteuer und aus ungenutzten, budgetierten Krediten zu schöpfen. Zudem soll die Bundesverwaltung im Bereich der Internationalen Zusammenarbeit zugunsten der Armee sparen. Parallel dazu sollen die Kantone weniger Geld aus der Bundessteuer erhalten, um die Lücke im Fonds zu schliessen.

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Ständerat bevorzugt Mischkonzept

Ein Konflikt mit dem Ständerat droht, da dieses Haus im Herbst ein anderes Modell verabschiedet hat. Die Oberrat-Kommission hatte ein Mischkonzept beschlossen, das sowohl die Erhöhung der Mehrwertsteuer als auch zusätzliche Geldquellen vorsieht. Diese Divergenz zwischen den beiden Räten erschwert die Einigung auf eine klare Finanzierungslösung für die Sicherheitspolitik erheblich.

Entscheidung steht im Dezember an

Der Nationalrat wird im Dezember über die Finanzierung des Sicherheitsfonds entscheiden müssen. Die Ablehnung der Steuererhöhung durch die Kommissionen zwingt die Politik, die von der SIK-N vorgeschlagenen Alternativen ernsthaft zu prüfen. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Nationalrat den Vorschlägen der SIK-N anschliesst oder ob die Spannungen mit dem Ständerat zu einem Kompromiss führen, der verschiedene Finanzierungsquellen kombiniert.