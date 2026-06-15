Nationalrat lehnt indirekten Gegenvorschlag zur Strominitiative ab und verweist Dossier an Bundesrat

Der Nationalrat hat den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative "Jederzeit Strom für alle" zurückgewiesen und verlangt vom Bundesrat zunächst Klärung der Finanzierungsfrage. Gleichzeitig kündigt ein Bürgerkollektiv die Gründung des Vereins "Stimmen der Kernenergie - Schweiz" an, um die Debatte mit faktenbasierten Argumenten zu führen.

Der Nationalrat hat am Montag mit 100 zu 97 Stimmen den indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative "Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)" (Geschäft 25.068) an den Bundesrat zurückgewiesen.

Er verlangt, dass dieser zuerst den finanziellen Rahmen für neue Kernkraftwerke klärt, bevor das seit 2018 geltende Neubauverbot aufgehoben wird. Das Prinzip einer Technologieöffnung ist damit nicht vom Tisch: Es ist die Finanzierungsfrage, die noch zu klären ist. Die Debatte geht weiter, und die Volksinitiative - die ohnehin dem obligatorischen Referendum von Volk und Ständen untersteht - bleibt hängig.

Vor diesem Hintergrund kündigt ein Kollektiv von Bürgerinnen und Bürgern die Gründung des Vereins "Stimmen der Kernenergie - Schweiz" an - mit einem Anspruch: Die kommende Kampagne soll auf überprüfbaren Fakten beruhen statt auf Schlagworten - beginnend bei der Frage der Kosten und der Finanzierung, die nun im Zentrum der parlamentarischen Debatte steht. Der Verein richtet sich an all jene, die überzeugt sind, dass Netto-Null ohne die Kernenergie an der Seite von Wasserkraft, Solar- und Windenergie nicht erreichbar ist.

Zahlreiche Gruppierungen und Vereine in der Schweiz teilen bereits diese Ziele, jedoch oft mit begrenzten Mitteln. Der neue Verein lädt sie ein, ihre Kräfte unter einem gemeinsamen Dach zu vereinen: Ressourcen zu bündeln und mit einer einzigen Bürgerstimme zu sprechen - unabhängig von Betreibern und Nuklearindustrie - wird entscheidend sein gegenüber eingespielten und gut finanzierten Gegenkampagnen. Weltweit sind es oft Frauen, die die Führung der Bewegung für die Kernenergie übernommen haben, im Namen ihrer Werte und der künftigen Generationen.

Der Verein will ihnen in der Schweiz denselben Platz einräumen; eine starke Vertretung der Frauen im Vorstand ist eine statutarische Verpflichtung. Der Verein ist unabhängig von politischen Parteien, Gewerkschaften und der Industrie und legt jährlich die Herkunft seiner Mittel offen. Die Gründungsversammlung ist für den Sommer 2026 geplant. Die Entscheidung des Nationalrats unterstreicht die anhaltende politische Sensibilität des Themas Kernenergie in der Schweiz.

Während die Befürworter auf die Notwendigkeit einer diversen Energiezukunft und die Rolle der Kernkraft zur Gewährleistung von Versorgungssicherheit verweisen, betonen Kritiker die Risiken und die noch ungeklärten Kostenfragen. Der indirekte Gegenvorschlag, der ursprünglich vorsah, das Neubauverbot für Kernkraftwerke zu lockern, wird nun vorerst nicht umgesetzt. Stattdessen muss der Bundesrat einen detaillierten Finanzierungsplan vorlegen. Dieser Prozess könnte Jahre dauern und die Debatte weiter anheizen.

In dieser polarisierten Landschaft soll der neue Verein "Stimmen der Kernenergie - Schweiz" eine faktenbasierte Plattform bieten. Ziel ist es, die Diskussion von emotionalen Argumenten hin zu technischen und wirtschaftlichen Fakten zu verschieben. Besonders die Kostenkalkulation für neue Kraftwerke, die Sicherheitsstandards und der Beitrag zur Erreichung der Netto-Null-Ziele sollen im Fokus stehen. Der Verein positioniert sich als Bürgerbewegung, die bewusst nicht von der Wirtschaft finanziert wird, um Glaubwürdigkeit zu wahren.

Die geforderte Transparenz über die Mittelherkunft soll Misstrauen entgegenwirken. Ein weiteres novum ist die festgeschriebene Frauenquote im Vorstand. Dies reagiert auf die international beobachtbare Dynamik, dass Frauen häufig die treibenden Kräfte hinter pro-nuklearen Bewegungen sind, etwa weil sie als Mütter die Verantwortung für eine stabile Energieversorgung der nächsten Generationen sehen. Die Initiative "Jederzeit Strom für alle" selbst, die das Ziel einer sicheren und bezahlbaren Stromversorgung verfolgt, bleibt weiterhin im politischen Prozess.

Sie muss, wie alle Volksinitiativen, dem obligatorischen Referendum unterzogen werden. Sollte sie angenommen werden, hätte sie unmittelbare Wirkung und könnte das Neubauverbot direkt aushebeln. Daher bleibt die gesamte Thematik in Bewegung. Der neue Verein will seine Kampagne rechtzeitig zur möglichen Volksabstimmung starten, um die Argumente der Kernenergie-Befürworter zu stärken. Die一





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