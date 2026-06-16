Nationalrat einstimmig für Verbot von sexualisierten Deepfakes - Bundesrat unter Zugzwang

Die Motion von Nationalrat Raphaël Mahaim für ein Verbot von Deepfakes mit sexualisiertem Inhalt wurde vom Nationalrat einstimmig angenommen. Der Bundesrat soll noch in diesemjahr einen Gesetzesentwurf vorlegen, um die Erstellung und Verbreitung solcher manipulierten Medien zu unterbinden. Die Debatte zeigt die wachsende Sorge vor KI-gestützter Manipulation und dem Schutz der Persönlichkeitsrechte.

Nationalrat Raphaël Mahaim (Grüne/VD) zeigt sich erfreut über die einstimmige Annahme seiner Motion, die ein Verbot von sexualisierten Deepfakes zum Ziel hat. Der Bundesrat wird aufgefordert, noch in diesem Jahr einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorzulegen und damit dem Beispiel der Europäischen Union zu folgen.

Mahaim betont, dass es inakzeptabel sei, dass mit sogenannten Nudify-Apps einfach und ohne Einwilligung der betroffenen Personen gefälschte Nacktfotos und -videos erstellt werden können, wobei insbesondere Frauen und Jugendliche zu Opfern würden. Die Motion fand überraschend breite Unterstützung über alle politischen Lager hinweg, was auf die Dringlichkeit des Problems hinweise.

Der Bundesrat hat in der Vergangenheit oft auf Umsetzungsprobleme bei regulatorischen Vorhaben hingewiesen, Mahaim verweist jedoch auf das Beispiel des Verbots von Online-Kinderpornografie, das ebenfalls schwierig durchzusetzen sei, aber dennoch als präventives Mittel unerlässlich gelte. Ein Verbot sei der einzig wirksame Weg, um präventiv zu wirken und die Verbreitung solcher entehrenden Inhalte zu verhindern.

Zudem müsse die Schweiz international kooperieren, ähnlich wie bei der Bekämpfung von Kinderpornografie. Die Debatte um Deepfakes hat durch Skandale in der EU an Dynamik gewonnen, wo künftig KI-Anwendungen für sexualisierte Inhalte generell verboten werden sollen. Mahaim hofft, dass die Schweiz einen ähnlichen Weg noch in diesem Jahr oder Anfang 2024 beschreiten kann. Die freie Meinungsäußerung sei durch die Verfassung geschützt, jedoch rechtfertige der Schutz der Persönlichkeitsrechte und die Verhinderung von Missbrauch klare gesetzliche Grenzen.

Politische Beobachter erwarten, dass die gilt es nun, konkrete Vorschläge auszuarbeiten, die sowohl den technischen Herausforderungen als auch den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen Rechnung tragen





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