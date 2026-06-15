Nationalrat bremst neuen AKW-Bau: Finanzierung muss zuerst geklärt sein

Der Nationalrat in der Schweiz hat eine Entscheidung getroffen, die den Bau neuer Atomkraftwerke in dem Land verzögern wird. Die Abgeordnetenkammer hat am Montag mit einer Mehrheit von 100 zu 97 Stimmen bei zwei Enthaltungen beschlossen, den Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative an den Bundesrat zurückzusenden.

Der Nationalrat in der Schweiz hat eine Entscheidung getroffen, die den Bau neuer Atomkraftwerke in dem Land verzögern wird. Die Abgeordnetenkammer hat am Montag mit einer Mehrheit von 100 zu 97 Stimmen bei zwei Enthaltungen beschlossen, den Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative an den Bundesrat zurückzusenden.

Die Blackout-Initiative zielt darauf ab, den Bau neuer Atomkraftwerke in der Schweiz zu verbieten. Der Nationalrat hat jedoch entschieden, dass vor der Überarbeitung der Initiative Klarheit über die Finanzierung von AKW-Bauprojekten geschaffen werden muss. Dieser Entscheidung lag eine umfassende Diskussion über die Vorteile und Nachteile von Atomkraftwerken zugrunde. Die Abgeordneten haben sich auch mit den möglichen Folgen des Ausstiegs aus der Atomenergie auseinandergesetzt.

Die Entscheidung des Nationalrats wird nun dem Ständerat zur Entscheidung vorgelegt. Der Ständerat muss entscheiden, ob er mit der Rückweisung des Gegenvorschlags einverstanden ist und das Verbot des Baus neuer Atomkraftwerke aus dem Gesetz streichen möchte. Der Bundesrat hat bereits angekündigt, dass er die Erteilung von Rahmenbewilligungen für neue AKW wieder ermöglichen möchte. Die Entscheidung des Nationalrats wirft auch Fragen über die Zukunft der Atomenergie in der Schweiz auf.

Die Schweiz hat sich bereits zu einer Reduzierung der Atomstromproduktion verpflichtet, aber der Ausstieg aus der Atomenergie ist noch nicht absehbar. Die Entscheidung des Nationalrats wird nun die weitere Diskussion über die Zukunft der Atomenergie in der Schweiz anregen





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