Nationalrat bremst neue AKW - Finanzierung muss zuerst geklärt sein

Der Nationalrat in der Schweiz hat eine Entscheidung über neue Atomkraftwerke aufgeschoben. Die Kammer möchte zuerst wissen, wie die Finanzierung von solchen Projekten laufen soll.

Der Nationalrat in der Schweiz hat eine Entscheidung über neue Atomkraftwerke aufgeschoben. Die Kammer möchte zuerst wissen, wie die Finanzierung von solchen Projekten laufen soll.

Die Entscheidung wurde am Montag mit 100 zu 97 Stimmen getroffen, wobei die Stimmen der Mitte-Fraktion entscheidend waren. Die Stimmen der SP, Grünen und der GLP sowie der meisten Abgeordneten der Mitte-Fraktion waren für die Rückweisung der Vorlage. Die Entscheidung soll nun am Dienstag vom Ständerat überprüft werden. Der Bundesrat möchte die Erteilung von Rahmenbewilligungen für neue AKW wieder ermöglichen.

Der Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative, das Verbot des Baus neuer Atomkraftwerke, soll aus dem Gesetz gestrichen werden. Der Nationalrat will vorerst nichts wissen von neuen Atomkraftwerken, bis die Finanzierung von AKW-Bauprojekten klar geregelt ist. Der Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative soll an den Bundesrat zurückgewiesen werden, um die Finanzierung von AKW-Bauprojekten zu klären. Der Nationalrat hat am Montag die Rückweisung der Vorlage mit 100 zu 97 Stimmen bei zwei Enthaltungen beschlossen.

Die Stimmen der Mitte-Fraktion verhalfen dem Antrag zur Mehrheit. Der Nationalrat lehnte einen Antrag ab, der eine Nicht-Einbringung der Vorlage gefordert hatte, mit 111 zu 88 Stimmen ohne Enthaltungen ab. Der Ständerat muss nun entscheiden, ob er mit der Rückweisung einverstanden ist, das Verbot des Baus neuer Atomkraftwerke aus dem Gesetz zu streichen





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