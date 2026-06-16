Nationalrat bestätigt sichere Herkunftsstaaten für Nordafrika, streicht Türkei aus Asylliste

Der Schweizer Nationalrat stimmte einer SVP‑Motion zu und erklärte Ägypten, Algerien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern, während die Türkei aus der Liste gestrichen wurde - ein Schritt, der innenpolitisch und international für Diskussion sorgt.

Die Nationalratssession hat am Dienstag ein deutliches Signal an die europäische Asylpolitik gesendet, indem er einer Motion der SVP‑Fraktion zum Wegfall des sicheren Herkunftsland‑Status für die Türkei zustimmte und gleichzeitig die Einstufung von vier nordafrikanischen Staaten als sichere Herkunftsländer festschrieb.

Die Entscheidung fiel trotz ausdrücklicher Ablehnung des Bundesrates, der die Türkei - als Mitglied des Europarates und Unterzeichner der Europäischen Menschenrechtskonvention - nicht aus der Liste streichen wollte. Die SVP begründete ihren Vorstoß damit, dass in Ägypten, Algerien, Marokko und Tunesien die Gefahr von Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen im Vergleich zu anderen Herkunftsstaaten als gering eingestuft wird.

Der Nationalrat stimmte mit einem klaren Ja‑Mehrheitsvotum zu, sodass die vier nordafrikanischen Länder nun offiziell als sichere Herkunftsländer gelten, während die Türkei aus der entsprechenden Aufstellung entfernt wurde. Im Detail bedeutet die neue Regelung für Asylsuchende aus Ägypten, Algerien, Marokko und Tunesien, dass ihre Anträge im Regelfall als unbegründet verworfen werden, sofern keine individuellen Gefährdungsnachweise vorliegen. Die SVP‑Abgeordnete Pascal Schmid betonte, dass die Sicherheit vor Verfolgung in diesen Staaten gewährleistet sei und dass Rückführungen in stabile Regionen problemlos durchführbar seien.

Gleichzeitig wies er jedoch darauf hin, dass in gewissen Gebieten Algeriens, insbesondere in entlegenen Grenzregionen, noch Unsicherheiten bestehen, die jedoch im Gesamtkontext nicht ausreichen, um den Status des sicheren Herkunftslandes zu gefährden. Die Entscheidung steht im Spannungsfeld zwischen der schweizerischen humanitären Tradition und dem Wunsch, die Asylverfahren zu beschleunigen und Missbrauch zu verhindern. Die Reaktionen aus der Zivilgesellschaft und internationalen Beobachtern fallen gemischt aus.

Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass die Einstufung von Ländern wie Algerien und Ägypten zu pauschal sei und nicht die regionalen Unterschiede sowie die aktuelle politische Lage berücksichtige. Sie fordern, dass individuelle Prüfungen stärker in den Vordergrund treten und die Möglichkeit einer subsidiären Schutzgewährung erhalten bleibt. Auf der anderen Seite begrüßen konservative Stimmen die Klarstellung als Beitrag zur Sicherheit der Schweiz und zur Entlastung des Asylsystems.

Die Debatte verdeutlicht die anhaltende Spannung zwischen Asylrecht, europäischer Zusammenarbeit und nationaler Souveränität, die künftig weiter schwierig zu lösen sein wird





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