Nationalrat befürwortet flexiblere Wolfsregulierung – Abschüsse bei Überschreiten von Populationsgrenzen

Der Schweizer Nationalrat hat eine Motion angenommen, die Abschüsse von Wölfen erlaubt, sobald eine festgelegte Populationsgrenze überschritten wird. Ziel ist ein proaktives Wolfsmanagement, das die Interessen der Landwirtschaft berücksichtigt.

Der Schweiz er Nationalrat hat am Donnerstag eine Motion angenommen, die eine deutlich flexiblere Regulierung der Wolf spopulation vorsieht. Kern der Entscheidung ist die Möglichkeit, Wölfe abschießen zu dürfen, sobald eine zuvor festgelegte Populationsgrenze überschritten wird.

Diese Grenze soll in enger Abstimmung mit den Kantonen definiert werden, wobei regionale Besonderheiten – sowohl territorialer, ökologischer als auch sozioökonomischer Natur – berücksichtigt werden müssen. Der Initiant der Motion, Nationalrat Alex Farinelli (FDP/TI), begründete den Vorstoß mit dem dramatischen Anstieg der Wolfspopulation in den letzten Jahren. Während im Jahr 2010 lediglich eine Handvoll Wölfe in der Schweiz lebten, ist die Anzahl mittlerweile auf über 300 Tiere angewachsen.

Dieser rapide Anstieg stellt insbesondere die Alpwirtschaft vor immense Herausforderungen und gefährdet die jahrhundertealte Tradition der Weidewirtschaft. Die zunehmenden Wolfsangriffe führen zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden und emotionalem Stress bei den Tierhalterinnen und Tierhaltern. Das derzeitige System, das auf einzelfallbasierte Abschussbewilligungen setzt, wurde von Farinelli als unzureichend kritisiert. Er bemängelte die langwierigen und komplizierten Verfahren, die oft dazu führen, dass Tierhalterinnen und Tierhalter wochen- oder monatelang auf eine Entscheidung der zuständigen Behörden warten müssen, nachdem ein Wolfsangriff stattgefunden hat.

Diese Verzögerungen werden als ineffektiv und unbefriedigend empfunden. Die Motion zielt daher auf einen grundlegenden Wandel im Wolfsmanagement ab – von einer reaktiven, auf Schadensbegrenzung ausgerichteten Vorgehensweise hin zu einem proaktiven Ansatz, der darauf abzielt, die Wolfspopulation innerhalb vertretbarer Grenzen zu halten. Konkret bedeutet dies, dass bei Überschreitung des festgelegten Schwellenwerts in einer bestimmten Region Einzelwölfe oder ganze Rudel schnell und unbürokratisch erlegt werden dürfen.

Dies soll eine effektive Kontrolle der Wolfspopulation ermöglichen und die Interessen der Landwirtschaft und der ländlichen Bevölkerung besser berücksichtigen. Die Umsetzung dieses neuen Ansatzes soll durch klare Richtlinien und transparente Verfahren sichergestellt werden, um unnötige Konflikte zu vermeiden und den Schutz der Wolfspopulation zu gewährleisten. Die Bundesregierung hatte bereits in ihrer Stellungnahme zu den Vorstössen signalisiert, dass sie grundsätzlich bereit ist, das Anliegen umzusetzen.

Trotz bereits getroffener Massnahmen zur Regulierung der Wolfspopulation, wie beispielsweise die Anpassung der Jagdgesetze und die Förderung von Schutzmassnahmen für die Weidetiere, ist der Wolfsbestand weiterhin gestiegen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines neuen, effektiveren Ansatzes. Die Debatte um das Wolfsmanagement in der Schweiz ist seit Jahren von Spannungen zwischen Naturschützern und Landwirten geprägt. Während Naturschützer den Wolf als wichtigen Bestandteil der Schweizer Fauna betrachten und seinen Schutz fordern, sehen Landwirte in ihm eine Bedrohung für ihre Tiere und ihre Lebensgrundlage.

Die vorliegende Motion stellt einen Versuch dar, einen Kompromiss zwischen diesen beiden Positionen zu finden, indem sie einerseits den Schutz der Wolfspopulation berücksichtigt, andererseits aber auch die Interessen der Landwirtschaft und der ländlichen Bevölkerung stärkt. Die konkrete Ausgestaltung der Populationsgrenzen und der Abschussverfahren wird nun im Rahmen der weiteren parlamentarischen Beratung und der Zusammenarbeit mit den Kantonen festgelegt werden müssen. Es ist zu erwarten, dass die Umsetzung der Motion zu einer intensiven Diskussion in der Öffentlichkeit führen wird





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wolf Wolfspopulation Abschuss Nationalrat Alpwirtschaft Weidewirtschaft Wolfsmanagement Schweiz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pflegegesetz: Nationalrat verwässert Vorlage – Ständerat muss entscheidenDer Nationalrat hat das Gesetz zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege mit erheblichen Einschränkungen angenommen. Die Vorlage wird nun an den Ständerat weitergeleitet, der über die endgültige Fassung entscheiden muss. Kernpunkte der Debatte waren die Arbeitszeit und der Lohnzuschlag für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit.

Read more »

Nationalrat verwässert Gesetzesentwurf für Gesundheitspersonal – 190'000 Unterschriften fruchtlosDer Nationalrat hat wesentliche Verbesserungen für das Gesundheitspersonal aus einem Gesetzesentwurf gestrichen, obwohl 190'000 Unterschriften für die Vorlage gesammelt wurden. Die Begründung war die zu hohe finanzielle Belastung. Die Vorlage geht nun an den Ständerat.

Read more »

Nationalrat lehnt Aufwertung von Basel-Stadt und Basel-Landschaft zu Vollkantonen abDer Nationalrat hat mit 121 zu 51 Stimmen entschieden, Basel-Stadt und Basel-Landschaft nicht als Vollkantone anzuerkennen. Die Ablehnung erfolgte trotz Argumenten für Gleichbehandlung, da eine Aufwertung das politische Gleichgewicht zwischen Deutschschweiz und lateinischer Schweiz gefährden würde. Die Halbkantone behalten somit nur einen Ständeratssitz und eine halbe Standesstimme.

Read more »

Nationalrat lehnt volle Standesstimme für Basel ab – auch Halbkantone stimmen dagegenDer Nationalrat hat die Forderung abgelehnt, Basel-Stadt und Basel-Landschaft volle Standesstimmen zu gewähren. Überraschend war das Nein der anderen Halbkantone, die selbst von Benachteiligungen klagen. Die Debatte zeigt die konservativen Strukturen der Schweiz und die komplexen Machtverhältnisse im Föderalismus.

Read more »

Nationalrat will digitalen Zugang zu AHV-Dossiers ermöglichenVersicherte sollen ihre Dossiers von AHV und IV künftig digital einsehen können. Der Nationalrat hat am Mittwoch ein entsprechendes Spezialgesetz auf Bundesebene angenommen - gegen den Willen der SVP. Als Nächstes ist der Ständerat am Zug.

Read more »

Nationalrat fordert automatische Prüfung der PrämienverbilligungDer Nationalrat hat eine Motion angenommen, die vorsieht, dass alle Kantone den Anspruch von Versicherten auf individuelle Prämienverbilligung automatisch prüfen müssen. Die Auszahlung soll direkt erfolgen, wenn kein Verzicht erklärt wird. Der Bundesrat lehnt den Vorschlag ab, da er in die Autonomie der Kantone eingreifen würde.

Read more »