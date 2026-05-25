Nationalmannschaft startet Pfingstmarsch in der Ostschweiz – Doppelschritte für Amdouni, Testspiel gegen Jordanien und Weiterreise nach San Diego

zwölf Spieler, unter anderem Zeki Amdouni, starten das Pfingsten mit einem Trainingslager in der Ostschweiz; wiederholung eines Testspiels gegen Jordanien, bevor das Team am 2. Juni nach San Diego weiterzieht, um die Aufrechterhaltung ihrer saisonalen Vorbereitung zu gewährleisten

Zum Auftakt des Nationalmannschaft scamps am Pfingstmontag migrierten zwölf Spieler ins erste Trainingslager in der Ostschweiz. Unter ihnen befanden sich die Torhüter Marvin Keller, Yvon Mvogo, die Verteidiger Aurèle Amenda, Nico Elvedi, Miro Muheim, Silvan Widmer und Denis Zakaria sowie die Offensivspieler Johan Manzambi, Zeki Amdouni, Christian Fassnacht, Cedric Itten und Fabian Rieder.

Der ehemalige Nationaltorhüter Gregor Kobel sollte ebenfalls anreisen, musste jedoch die Reise krankheitsbedingt verschieben. Die übrigen Spieler konnten zu diesem Zeitpunkt nicht einreisen, weil sie am Freitag bzw. Samstag noch im Einsatz für ihre Klubs standen und bis Frühabend am Donnerstag zurückversprochen hätten, um an den Trainingseinheiten in St. Gallen teilzunehmen. Dieser organisatorische Ablauf ist typisch für die Saisonvorbereitung, sobald die Spieler aus ihren Vereinsverpflichtungen zu Hause rücken.

Aus einer Reihe von Besonderheiten des Trainingslagers fällt besonders die frühzeitige Anwesenheit von Zeki Amdouni auf. Auch wenn er ausschließlich die letzten dreißig Minuten des Pfingstsonntags im Raum des Vereins Burnley auf dem Platz hatte, war ihm in diesem ersten Trainingtag das Nationalteam Gebilde von Beginn an zugewiesen. Im vergangenen Jahr fehlte Amdouni wegen eines Kreuzbandrisses fast die komplette Saison, sodass seine Rückkehr ein wichtiges Ziel der Mannschaftslogistik war.

Sein Einsatz bei den Aufbautage zeugt von seiner derzeitigen Form, die im internationalen Vergleich zu erwarten ist. Gleichzeitig hat die Trainergruppe großen Wert darauf gelegt, Amdouni in der Spielaufbereitung für die kommenden Großaufgaben zu inkludieren, vor allem im Kurzattribut und bei der Unterstellung gegen stärkere Verteidigungslinien. Das Training in St. Gallen erreicht am kommenden Sonntag eine wichtige Etappe: Im regulären Rahmen findet gegen Jordanien ein Testspiel um 15:00 Uhr statt, das live bei SRF übertragen wird.

Das Spiel dient nicht nur der Fitnesskontrolle, sondern auch dem Testen von taktischen Variationen, die im Nationalmannschaftscoachwerkzeug bei der Ablösung von Mittel- und Verteidigerpositionen bislang kaum Gelegenheit hatten, sich im Spielumfeld zu beweisen. Der Aufschlag in der Spieleplanung spiegelt die Notwendigkeit wider, die Mannschaft auf mögliche Gegner der internationalen Spieltage vorzubereiten, wobei die beiden Teams in der Schweiz und Jordanien auf unterschiedliche Spielschemata setzen. Am Dienstag, dem 2.

Juni, zieht das Team anschließend nach San Diego, um im Basecamp weitere Wochen zu verbringen. Dieser Befestigungszeitraum in den USA bietet hervorragende Möglichkeiten für das Ausdauertreiben sowie für den Aufbau von Teamchemie, die in den darauffolgenden Vorwettbewerbstagen benötigt werden. Mit der klassenartigen Zusammensetzung des Kaders und dem preisgekrönten Trainerpult wird das Ziel verfolgt, den Schweizer Mannschaftsbund dabei zu unterstützen, seine Chancen bei den vorwiegend starken Konkurrenten zu erhöhen.

In der Zwischenzeit wird das Team weiterhin seinem Trainingsplan folgen, um die Wette einer wachsenden Konkurrenz ein Stück weit nicht aufzugeben





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