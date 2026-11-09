Nationalmannschaft Schweiz: Verletzungen belasten Nati vor Nations-League-Endphase

Schweizer Fussball-Nationalmannschaft steht vor Nations-League-Spielen. Verletzungen von Manzambi, Muheim und Vargas sowie neue Nominationen beeinflussen die Aufstellung gegen Slowenien und Schottland.

Die Schweizer Nati onalmannschaft begibt sich in eine heikle Phase der Nations League mit einer erschwerten Ausgangslage aufgrund mehrerer Verletzungen. Trainer Murat Yakin muss auf wichtige Stammspieler verzichten und setzt stattdessen auf Neulinge für die entscheidenden Partien gegen Slowenien und Schottland. Die Situation wird durch aktuelle Blessuren bei Johan Manzambi und anderen Akteuren noch komplexer, was die Vorbereitung auf das Wochenende beeinflusst.

Verletzungssituation bei Johan Manzambi

Johan Manzambi muss sich noch einer Regenerationsphase unterziehen, bevor er voll belastbar ist. Der 21-jährige Mittelfeldspieler von Aston Villa zog sich am Wochenende bei der 4:4-Remis gegen Manchester United einen heftigen Schlag auf den Knöchel zu. Nach dem harten Einsteigen eines Gegenspielers spielte er zunächst weiter, wurde aber in der 78. Minute ausgewechselt. Auf die Frage nach seinem Zustand antwortete er im Revier Hotel in Abtwil SG knapp: "Ganz okay, immer noch ein bisschen Schmerzen, aber an der Wade, nicht am betroffenen Knöchel. Die Heilung braucht noch Zeit." Ob er am Freitag gegen Slowenien aufläuft, ist ungewiss.

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Erweiterte Nomination und neue Gesichter

Murat Yakin hat die Nominalliste angepasst und Neulinge in den Kader berufen. Simon Ballet von Amedspor und Roggerio Nyakossi sind die ersten Spieler, die für die A-Nationalmannschaft nominiert werden. Nyakossi überzeugte durch regelmäßige Einsätze in der belgischen Liga und seine Führungsrolle bei der U-21. Ballet hingegen zog mit einem Hattrick für Amedspor und seiner Schnelligkeit die Aufmerksamkeit auf sich. Yakin beobachtete Ballet bereits während dessen Zeit beim FC Zürich. Isaac Schmidt stößt ebenfalls zum Kader, um die Lücken zu schließen.

Verletzungen bei weiteren Schlüsselspielern

Neben Manzambi trifft es die Schweiz auch bei anderen wichtigen Spielern. Ruben Vargas ist aufgrund von Magen-Darm-Beschwerden reiseunfähig und wird dem Team erst nach seiner Genesung beitreten. Der Verteidiger von Sevilla fehlte bereits im Herbst wegen Knieproblemen. Zudem kann der Sunderland-Star, der den Captain zwickte, nicht zur Verfügung stehen. Seine Besserung ist nicht in Sicht, was die Defensive schwächt. Weitere muskuläre Beschwerden halten andere Akteure vom Spielfeld fern.

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Wettbewerb um die Plätze und taktische Optionen

Die Ausfälle zwingen das Trainerstab dazu, tief in die Kaderliste zu greifen. Für den Angriff steht mit Winsey Botelli bereits ein Shootingstar aus Sion zur Verfügung. Er wird nun von den neuen Nominierten wie Ballet unterstützt. Die taktische Flexibilität ist durch die Verletzungssituation eingeschränkt. Yakin muss seine Strategie anpassen und die Leistungsfähigkeit der verbliebenen Spieler maximal ausschöpfen. Die Nations League stellt hohe Anforderungen an die mentale und physische Konstanz der Gruppe.

Ausblick auf die kommenden Partien

Die entscheidenden Spiele gegen Slowenien und Schottland stehen bevor. Beide Begegnungen sind live bei 20 Minuten verfügbar. Das Wetter zum Start in diese Phase ist kühl, nass und grau, was zusätzliche Bedingungen darstellt. Die Nationalmannschaft muss sich auf die Herausforderungen einstellen und ihre formstärksten Aufstellungen wählen. Die Gesundheit der Spieler, insbesondere von Manzambi, bleibt ein kritischer Faktor. Der Erfolg der Nati hängt nun von der Anpassungsfähigkeit und der Leistung der Neulinge ab. Die Fans verfolgen die Entwicklungen gespannt, da die Punkte in der Nations League von hoher Bedeutung sind.