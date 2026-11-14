Nationale Opferhilfe-Nummer: Über 11.000 Anrufe in sechs Monaten

Die neue nationale Nummer der Opferhilfe verzeichnet über 11.000 Anrufe in der ersten Hälfte des Jahres. Die SODK registriert durchschnittlich 80 Beratungsanfragen täglich zur Unterstützung von Gewaltopfern.

Die Schweiz hat in der ersten Jahreshälfte des laufenden Jahres eine immense Nachfrage nach psychologischer und rechtlicher Unterstützung für Opfer von Gewalt dokumentiert. Insgesamt gingen über 11'000 Anrufe auf der neu eingerichteten nationalen Telefonnummer der Opferhilfe ein, wie die kantonale Sozialdirektorinnen- und Sozialdirektoren-Konferenz ( SODK) mitteilte. Diese Zahlen verdeutlichen die hohe Dringlichkeit und das breite Bedarfsspektrum im Bereich des Opferschutzes innerhalb der gesamten Schweizer Bevölkerung.

Zweistellige Tausender Anrufe dokumentiert

Detaillierte Auswertungen der SODK zeigen, dass sich die Gesamtzahl der Kontaktaufnahmen auf rund 11'000 Gespräche beläuft, die in den ersten sechs Monaten des Jahres getätigt wurden. Im Durchschnitt lassen sich daraus etwa 80 Beratungsanfragen pro Tag ableiten, was auf eine konstante und hohe Inanspruchnahme des Angebots hinweist. Diese statistische Entwicklung unterstreicht die Bedeutung einer zentralen, landesweit erreichbaren Anlaufstelle für Menschen, die Hilfe nach erlebter Gewalt suchen.

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Umfassendes Unterstützungsnetzwerk an den Routen

Das operationelle Modell zur Bearbeitung dieser hohen Anruffrequenz basiert auf einer klaren Aufgabenteilung zwischen staatlichen Stellen und partnergeführten Organisationen. Während der regulären Bürozeiten übernehmen Mitarbeitende der offiziellen Stellen die Erstanrufe und leiten diese entsprechend den regionalen Zuständigkeiten an die relevanten kantonalen Beratungsstellen weiter. Dieses systematische Weiterleitungsmanagement stellt sicher, dass Anrufer schnell an die kompetenten Stellen in ihrer jeweiligen Heimatregion gelangt.

Spezialisierte Nachtwachen in Bern aktiviert

Außerhalb der Bürozeiten und an Wochenenden springen spezialisierte Partnerorganisationen ein, um die Lücken im Versorgungsnetz zu schließen. Im Kanton Bern wird die Hotline beispielsweise in der Nacht und am Wochenende von freiwilligen Seelsorgerinnen und Seelsorgern der Dargebotenen Hand bedient. Diese spezialisierte Betreuung gewährleistet, dass auch in den schmalsten Zeitfenstern psychosoziale Erstversorgung vorhanden ist und keine Anrufe unbeantwortet bleiben.

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Verknüpfung mit professionellen Fachdiensten

Für Fälle, die eine höhere fachliche Intensität erfordern, bestehen direkte Weiterleitungsmöglichkeiten zu spezialisierten Einrichtungen. Bei Bedarf werden die Gespräche in der Nacht oder am Wochenende vom 24-Stunden-Pikettdienst des Frauenhauses Bern übernommen. Dort stehen professionelle Beraterinnen und ein dedizierter Übersetzungsdienst bereit, um sprachliche Barrieren abzubauen und eine sofortige, professionelle Krisenintervention zu ermöglichen.

Umsetzung völkerrechtlicher Verpflichtungen

Die Einführung und der Betrieb dieser kostenlosen und vertraulichen Hotline dienen der direkten Erfüllung einer zentralen Vorgabe der Istanbul-Konvention. Dieses internationale Abkommen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt verpflichtet die Vertragsstaaten zur Schaffung zugänglicher Unterstützungssysteme. Die Schweizer Regierung setzt damit ein klares Signal zur Durchsetzung der menschenrechtlichen Standards im Schutz vor Gewalt.