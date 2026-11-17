Der EV Zug wiederholt das Spiel gegen Ambri-Piotta wegen höherer Gewalt. Der SC Bern muss Waltteri Merelä verletzungshalber ersetzen, während die Lakers Verstärkung holen.

Die Nationale Liga verzeichnet wichtige Änderungen im Spielplan und in der Personaldecke. Die ausgesetzte Begegnung zwischen dem EV Zug und Ambri-Piotta wird am 30. November vollständig wiederholt. Der Einzelrichter ordnete diesen Schritt an, da höhere Gewalt zum Abbruch führte. Keinem der beiden Vereine kann ein Verschulden nachgewiesen werden.

Abruch wegen Dachschadens am Eis

Ursache für die Unterbrechung war Wasser, das vom Dach auf die Eisfläche tropfte. Diese Situation galt als unvorhersehbar und beherrschbar. Die Wiederholung des Spiels verschiebt auch das persönliche Meilenstein-Jubiläum von Leonardo Genoni. Der Torwart sollte dort sein 1000. Einsatz in der National League feiern. Aufgrund der Terminänderung fällt dieses Ereignis nun auf den letzten Samstag gegen die ZSC Lions. Die Liga priorisiert die faire Durchführung der Partie.

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Verletzungssorgen beim SC Bern

Der SC Bern muss vorerst auf Waltteri Merelä verzichten. Der finnische Stürmer bleibt dem Meisterschaftszweiten rund vier Monate verloren. Er unterzog sich am Montag einer Operation am Oberkörper. Die Verletzung trat am vergangenen Mittwoch beim 3:2-Auswärtssieg in Lugano auf. Merelä hat sich im Training und in den Spielen als Führungspersönlichkeit etabliert.

Der 28-jährige Finne trägt seit Saisonbeginn die Rolle des Captains. In den bislang 17 Saisonspielen steuerte er sechs Tore und sechs Vorlagen bei. Seine Abwesenheit wird die offensive Struktur des SC Bern spürbar verändern. Das medizinische Personal arbeitet an der schnellstmöglichen Genesung des Akteurs.

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Pesonen stärkt SCL Tigers im Spengler Cup

Die SCL Tigers holen prominente Verstärkung für den Spengler Cup. Harri Pesonen wird das Traditionsturnier in Davos als Verstärkungsspieler bestreiten. Das Event findet zwischen Weihnachten und Neujahr statt. Der 38-jährige finnische Stürmer kehrt damit in seine ehemalige Heimat zurück. Er spielte während sieben Saisons für die Emmentaler.

Während dieser Zeit führte Pesonen das Team vier Jahre lang als Kapitän an. Seine Erfahrung ist für das Kader eine wichtige Stütze. Nach dem Turnier wechselt der Olympiasieger und zweifache Weltmeister zurück zu seinem finnischen Stammklub JYP Jyväskylä. Diese zeitliche Begrenzung ermöglicht eine Fokussierung auf das Turnierturnier.

Verletzungslazarett bei Gottéron

Die Verletzungssituation beim amtierenden Schweizer Meister verschärft sich. Gottéron muss zwei weitere schwedische Stürmer auf die Verletztenliste setzen. Marcus Sörensen und Jacob de la Rose fallen für mehrere Wochen aus. Sörensen wird dem Team voraussichtlich vier bis sechs Wochen fehlen. Er gilt als Topskorer des Vereins.

Jacob de la Rose wird sicher nicht vor dem 5. Dezember zurückkehren. Das Duo stößt zu einer langen Liste bereits verletzter Spieler. Dazu zählen Andrea Glauser, Patrick Nemeth, Maximilian Streule, Nathan Marchon, Samuel Walser und Kevin Nicolet. Diese Personalnot wird die taktischen Optionen des Trainers stark einschränken.

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SCRJ Lakers verpflichten finnischen Defensivakteur

Die SCRJ Lakers bereiten sich auf die nächste Saison vor. Sie sicherten sich die Dienste von Santeri Airola. Der 26-jährige finnische Verteidiger unterzeichnet einen Vertrag für eine Spielzeit. Eine Option auf ein weiteres Jahr ist enthalten. Airola ist aktuell noch bei SaiPa in seiner Heimat aktiv.

Sein aktueller Klub zeigt große offensive Qualität. Nach 17 Partien verzeichnet der Offensivverteidiger bereits 15 Skorerpunkte. Die Lakers erkennen das Potenzial und bauen ihr Kader strategisch aus. Diese Verpflichtung soll die Verteidigungslinie stabilisieren. Der Transfermarkt bleibt für die St. Galler aktiv.