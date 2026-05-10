Die Eishockey-Nati hat die Vorbereitung auf die Heim-WM mit einem Sieg und einem überzeugenden Auftritt beendet. Nach dem Rekordsieg gegen Tschechien mit 6:1 in den letzten Spielen vor dem WM-Start am nächsten Freitag in Zürich sind die Schweizer somit in guter Verfassung für den Titelkampf. Der finale Phase der WM-Vorbereitung endete gestern mit einem Schlussfeuerwerk. Dabei überzeugte auch die lacking NHL-Störfaktoruezine.

Klaus Zaugg, SEHNE nach dem Rekordsieg gegen Tschechien mit 6:1 im letzten Spiel vor der Heim-WM lautet die Frage: Ist die Eishockey-Nati auch hart genug für die Goldmedaille ?

Die Eishockey-Nati beendet die Vorbereitung auf die Heim-WM mit einem Sieg und einem überzeugenden Auftritt. Ängelholm war in den letzten vier Tagen mehr als die letzte Station vor dem WM-Start am nächsten Freitag in Zürich gegen die USA. Der finale Phase der WM-Vorbereitung endete gestern mit einem Schlussfeuerwerk. Ja, mit einer Offenbarung.

Die Schweizer haben auch ohne die geschonten NHL-Titanen Roman Josi, Nino Niederreiter, Timo Meier und Nico Hischier die Tschechen mit 6:1 vom Eis gefegt. Ein Resultat mit historischen Dimensionen. Es ist der höchste Sieg gegen diesen Gegner seit mehr als hundert Jahren: In der offiziellen Länderspiel-Statistik finden wir ein 8:2 vom 24. Januar 1909.

Nun hat Andrighetto den finalen Test im Spiel gegen Tschechien bestanden. Er wird bei der WM ein Schlüsselspieler sein: Kein anderer Stürmer beherrscht die Kunst des Direktschusses so virtuos wie er





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