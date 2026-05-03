Natascha Ochsenknecht plant weiteren Schönheits-Eingriff am Hals

TV-Star Natascha Ochsenknecht erwägt eine Operation, um ihren Hals straffen zu lassen. Sie äußert sich offen über ihre Unzufriedenheit mit ihrem Aussehen und betont, dass ein würdevolles Altern nicht zwangsläufig mit Natürlichkeit verbunden sein muss.

Natascha Ochsenknecht , die 61-jährige TV-Persönlichkeit, erwägt einen weiteren Schönheits-Eingriff, um ihre Hals- und Kinnpartie zu straffen. Sie äußert sich offen darüber, dass sie mit dem Aussehen ihres Halses unzufrieden ist und diesen als 'rumschwabbelnd' empfindet.

Für sie hat ein würdevolles Altern nichts mit dem Verzicht auf ästhetische Korrekturen zu tun. In ihrer TV-Doku 'Die Ochsenknechts' begibt sie sich auf den Weg zu einem Schönheitschirurgen, um eine Lösung für ihre Problemzone zu finden. Der Eingriff, der unter Vollnarkose stattfinden soll, könnte bis zu zwei Stunden dauern und erfordert anschließend das Tragen einer Klettverschluss-Maske für zwei Wochen. Ochsenknecht betont, dass ihr persönliches Wohlbefinden im Vordergrund steht und sie sich nicht von der Meinung anderer beeinflussen lässt.

Sie hat in der Vergangenheit bereits mehrere Schönheitsoperationen durchführen lassen und sieht darin keine Schande. Ihre Einstellung ist pragmatisch: 'Was nützt dir ein glattes Gesicht, wenn die Hände eine Katastrophe sind?

' Natascha Ochsenknechts Weg zur heutigen Erscheinung war geprägt von zahlreichen Veränderungen. In den 1980er Jahren eroberte sie als schlankes Model mit frecher Kurzhaarfrisur die Laufstege. Während ihrer Ehe mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht experimentierte sie mit verschiedenen Haarfarben und -längen, von blond bis schwarz, von pink bis brünett. Sie war ein fester Bestandteil der roten Teppiche und TV-Shows.

Ihre Wandlungsfähigkeit ist bemerkenswert. Sie probierte verschiedene Looks aus, darunter einen Bob im Marilyn-Monroe-Stil und lange, zusammengebundene Haare in Pink. Zuletzt wechselte sie 2024 wieder zu Dunkelbraun. Ihr Ex-Mann, Uwe Ochsenknecht, sieht 'würdevolles Altern' anders und meint, er lasse alles 'rumschwabbeln'.

Die Entscheidung für einen weiteren Eingriff unterstreicht Natascha Ochsenknechts offene Haltung zu Schönheitsoperationen und ihren Wunsch, sich selbst wohlzufühlen. Sie kritisiert die Vorstellung, dass ein würdevolles Altern zwangsläufig mit Natürlichkeit einhergehen muss. Für sie ist es legitim, aktiv an ihrem Aussehen zu arbeiten, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Die bevorstehende Operation ist ein weiterer Schritt in ihrem Leben, in dem sie sich immer wieder neu erfindet und ihren eigenen Weg geht.

Sie lässt sich nicht von gesellschaftlichen Normen oder der Meinung anderer einschränken, sondern folgt ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen. Ihr Beispiel zeigt, dass Schönheit und Selbstbestimmung für jede Generation wichtig sind





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