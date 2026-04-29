Natascha Ochsenknecht plant Facelift – «In Würde altern heisst für mich auch: aufgeben!»

Natascha Ochsenknecht verrät in der aktuellen Staffel von «Diese Ochsenknechts», dass sie sich einem Facelift unterziehen möchte. Die 61-Jährige hat bereits mehrere Schönheitsoperationen hinter sich und sieht weiterhin Optimierungsbedarf.

Natascha Ochsenknecht , bekannt aus der Reality-TV-Serie « Diese Ochsenknechts », plant erneut einen Eingriff in die Schönheitschirurgie. In der aktuellen fünften Staffel der Doku-Soap offenbarte das ehemalige Model den Wunsch nach einem Facelift .

Diese Entscheidung ist keineswegs überraschend, da Ochsenknecht bereits in der Vergangenheit mehrere Schönheitsoperationen durchführen ließ und sich offen mit dem Thema Anti-Aging auseinandersetzt. Für die 61-Jährige scheint das Streben nach jugendlichem Aussehen ein wichtiger Bestandteil ihres Lebensstils zu sein. Sie äußerte sich dazu mit der provokanten Aussage: «In Würde altern heisst für mich auch: aufgeben! » Diese Aussage verdeutlicht ihre Einstellung, dass das aktive Gestalten des eigenen Aussehens und das Hinterfragen gesellschaftlicher Schönheitsideale für sie eine Form der Selbstbestimmung darstellen.

In der neuesten Folge der Sendung blickt Natascha Ochsenknecht nostalgisch auf ihre Zeit als erfolgreiches Model zurück. Sie erinnert sich an eine Zeit, in der sie zu den «Topmasssen» gehörte und sich keine Gedanken über das Älterwerden machen musste. Diese Rückschau steht im Kontrast zu ihrem heutigen Empfinden, wo sie zunehmend Optimierungsbedarf an ihrem Körper wahrnimmt. Insbesondere der Halsbereich soll laut ihren Angaben durch einen chirurgischen Eingriff verschönert werden.

Die bevorstehende Operation ist jedoch nicht ohne Risiken und erfordert eine gewisse Vorbereitung und Nachsorge. Ihr Schönheitschirurg hat sie über die Details des Eingriffs informiert, darunter ein zweiwöchiger Kopfverband, eine vorübergehende Ernährungsumstellung auf Breimahlzeiten und sogar ein Sprechverbot. Letzteres kommentierte Ochsenknecht mit einem Augenzwinkern: «Ist doch super für die Familie, wenn ich meinen Mund nicht aufmache». Diese humorvolle Bemerkung zeigt, dass sie die Situation mit einer gewissen Gelassenheit angeht und sich der möglichen Auswirkungen auf ihr Familienleben bewusst ist.

Natascha Ochsenknecht ist keine Unbekannte, wenn es um Schönheitsoperationen geht. Als ehemalige Teilnehmerin des Dschungelcamps und von «Promi Big Brother» hat sie sich bereits mehrfach öffentlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Auf ihrem Instagram-Account teilt sie regelmäßig Vorher-Nachher-Fotos ihrer Beauty-Behandlungen und dokumentiert so offen ihren Weg zur Selbstoptimierung. Diese Transparenz wird von ihren Followern unterschiedlich aufgenommen – einige bewundern ihren Mut und ihre Ehrlichkeit, während andere ihre Entscheidungen kritisch hinterfragen.

Die Diskussion um Schönheitsoperationen und gesellschaftliche Schönheitsideale ist in vollem Gange, und Natascha Ochsenknecht nimmt aktiv an dieser Debatte teil. Ihr Fall zeigt, wie komplex das Thema ist und wie unterschiedlich Menschen damit umgehen. Es geht nicht nur um das äußere Erscheinungsbild, sondern auch um Selbstwertgefühl, Identität und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Alter. Die Entscheidung für oder gegen einen Schönheits-Eingriff ist letztendlich eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss.

Ochsenknechts offene Kommunikation über ihre eigenen Erfahrungen kann jedoch dazu beitragen, das Thema zu enttabuisieren und eine ehrliche Diskussion zu fördern





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