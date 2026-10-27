Nassrasierer in Schwyz - Preis, Qualität und Hautschutz im Test

Ein Labortest bewertet nationale Nassrasierer hinsichtlich Rasur, Hautschonung und Handhabung. Günstige Modelle mit günstigen Klingen konkurrieren mit teuren Marken, wobei Gillette Pro Glide die Bestenote erreicht.

Wenn einer bei der Rasurqualität top performt und bei der Hautqualität nicht, würde ich den nicht kaufen, betont ein Proband im Test. Er ist einer von zehn Probanden, die im Labor SGS in Wörgl (Österreich) für Kassensturz und K‑Tipp Nassrasierer testeten.

Die zehn meistverkauften Nassrasierer für Männer in der Schweiz - vom günstigen Discountprodukt ab 4,80 Franken bis zum teuren Markenprodukt für knapp 19 Franken - wurden im sogenannten Face‑Split‑Verfahren geprüft. Für den Test trugen alle Probanden einen ein‑Tages‑Bart und verwendeten denselben Rasierschaum. Die Produkte wurden anonymisiert und in zufälliger Reihenfolge verteilt, sodass die Probanden weder das jeweilige Modell noch den Hersteller identifizieren konnten. Der Fokus lag auf drei Kriterien: Rasurqualität, Hautschonung und Handhabung.

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Beste Rasierer mit höchster Bewertung

Alle Rasierer hatten drei oder mehr Klingen, und die Preisunterschiede bei den Ersatzklingen waren auffällig, von rund 80 Rappen bis zu stolzen 5 Franken pro Stück. Während die meisten Produkte in der Rasurqualität "gut" ließen, konnten nur Gillette Pro Glide und Wilkinson Sword Hydro 5 mit insgesamt 5,5 bzw. 5,4 erreichen, die Bestnoten. Gillette Pro Glide glänzte durch das Rundumgefühl, das alle drei Testkriterien passierte.

Gleichzeitig war die Kostenfrage nicht zu vernachlässigen, denn ein Set kostet 19 Franken und eine Ersatzklinge 5 Franken. Der Shave System der Migros‑Eigenmarke I am Men stellte ein besonders gutes Preis‑Leistungs‑Verhältnis dar; das Set kostet 4,95 Franken und die Ersatzklingen lediglich 1,24 Franken. Auch Wilkinson Sword Hydro 5 überzeugt, und die Shave System‑Linie bietet mit 5,3 eine solide Alternative. In Bezug auf die Handhabung ließen sich dort Unterschiede erkennen.

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Preis-Leistung und Griffigkeit im Vergleich

Während der Hybrid Flex von Bic mit einem glatten, voluminösen Griff die Testperson nachließ, gelang es Bic, die Kritik mit der Begründung zu begegnen, dass die Griffform gezielt für sicheren und stabilen Halt entwickelt wurde. Bilateraler Eindruck: Alle Produkte fielen mit einer Note von 5,0 bis 5,2 in den Bereich "gut" bis "sehr gut".

Darüber hinaus untersucht das Labor Gleitstreifen der Rasierer auf allergische Stoffe; die Untersuchung fand keine schädlichen Substanzen. Insgesamt zeigt der Test: Die Unterschiede zwischen den meisten Nassrasierern sind relativ gering. Entscheidend wird dabei vor allem die Preisgestaltung der Klingen und Ersatzklingen sein, die bei Verbrauchern unterschiedlich wahrgenommen werden und somit die Kaufentscheidung maßgeblich beeinflussen können.