Nasdaq 100 erstmals über 30.000 Punkte gestiegen

Der Nasdaq 100 erreicht ein neues Allzeithoch und schließt bei 30.001 Punkten. Auch der S&P 500 verbucht einen Rekord, während der Dow Jones leicht nachgibt. KI-Fantasie und Hoffnung auf ein Iran-Abkommen treiben die Märkte. Chipwerte und Raumfahrtaktien sind besonders gefragt.

Der Nasdaq 100 ist am Dienstag erstmals über die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Punkten gestiegen. Der technologielastige Index erreichte im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch bei 30.001,32 Zählern und schloss letztlich mit einem Plus von 1,76 Prozent.

Damit setzt der Index seine beeindruckende Rally fort, die seit Jahresbeginn bereits mehr als 25 Prozent beträgt. Anleger reagierten begeistert auf die anhaltende Dynamik im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), die als wichtigster Treiber für die Kursgewinne der großen Tech-Konzerne gilt. Unternehmen wie Nvidia, Microsoft und Alphabet profitieren von der steigenden Nachfrage nach KI-Chips und Cloud-Diensten. Analysten sehen den Sektor weiterhin in einem strukturellen Wachstum, das durch Investitionen in Rechenzentren und KI-Anwendungen gestützt wird.

Der breit gefasste S&P 500 legte ebenfalls um 0,61 Prozent auf 7.519,12 Punkte zu, was einem weiteren Rekordhoch entspricht. Dagegen gab der traditionsreiche Dow Jones Industrial um 0,23 Prozent auf 50.461,68 Punkte nach, belastet durch schwächere Kurse in traditionelleren Branchen wie der Industrie und dem Gesundheitswesen. Die Marktteilnehmer waren erleichtert, dass die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten die positive Stimmung nicht trüben konnten.

Neue Angriffe im Iran und im Libanon hatten zwischenzeitlich die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts geschürt, doch die Hoffnung auf ein Waffenstillstandsabkommen hielt die Anleger bei Laune. Ein Marktbeobachter kommentierte, dass beide Seiten immer noch näher an einem Abkommen seien als in den Wochen zuvor. Diese Perspektive stützte die Ölpreise und verhinderte einen stärkeren Ausverkauf in riskanten Anlagen. Im Technologiesektor waren erneut Chipwerte die Taktgeber.

Nach einer kurzen Verschnaufpause in den vergangenen Wochen, in der Anleger vermehrt auf asiatische und europäische Titel gesetzt hatten, richtet sich der Fokus nun wieder auf die US-amerikanischen Halbleiterunternehmen. Papiere von Branchengrößen wie Broadcom, AMD und Intel legten deutliche zu. Auch Aktien von Weltraumunternehmen waren stark gefragt. MDA Space, Firefly Aerospace und Redwire verzeichneten Kursgewinne zwischen 4 und 26 Prozent.

Grund dafür war die Vorfreude auf den bevorstehenden Mega-Börsengang von SpaceX, der das Interesse an Raumfahrtinvestitionen neu entfacht hat. Analysten erwarten, dass der Börsengang von SpaceX Milliarden einbringen und den gesamten Sektor beflügeln könnte. Für die kommenden Tage rechnen Experten mit einer anhaltend positiven Stimmung an der Wall Street, sofern keine neuen geopolitischen Schocks oder enttäuschende Konjunkturdaten eintreffen.

Die Inflation in den USA bleibt ein Thema, doch die jüngsten Daten deuten auf eine Abkühlung hin, was Spielraum für Zinssenkungen der US-Notenbank Fed eröffnen könnte. Die Entwicklung des Nasdaq 100 zeigt, dass Anleger weiterhin auf Wachstumsaktien setzen, trotz der hohen Bewertungen. Die Frage, ob die Rally nachhaltig ist, bleibt offen, doch vorerst überwiegt der Optimismus. Der Index hat nun erstmals die Marke von 30.000 Punkten geknackt - ein Meilenstein, der die Dominanz der Technologiebranche an den Finanzmärkten unterstreicht.

Mit Blick auf die Zukunft werden vor allem die Quartalszahlen der großen Tech-Konzerne und die Geldpolitik der Fed entscheidend sein, ob der Index weiter steigen kann





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