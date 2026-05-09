Nasa veröffentlicht Aufnahmen von Artemis-2-Mission

Knapp einen Monat nach dem erfolgreichen Splashdown des Orion-Raumschiffs und seiner Crew auf Florida und der ersten Mondumrundung in über 50 Jahren lässt die US-Raumfahrtbehörde Nasa die Artemis-2-Mission noch einmal aufleben. Sie hat Tausende Aufnahmen veröffentlicht, die die Besatzungsmitglieder auf ihrer Mondumrundung geschossen haben.

Knapp einen Monat nach dem erfolgreichen Splashdown des Orion-Raumschiffs und seiner vierköpfigen Crew lässt die US-Raumfahrtbehörde Nasa die Artemis-2-Mission noch einmal aufleben. Sie hat Tausende Aufnahmen veröffentlicht, die die Besatzungsmitglieder auf ihrer Mondumrundung geschossen haben.

Auf der Artemis-2-Mission waren am 1. April erstmals seit über 50 Jahren wieder Menschen Richtung Mond gestartet. Während ihrer zehntägigen Reise haben sie nicht nur Moon joy auf der Erde gesorgt, sondern auch atemberaubende Ansichten der Erde, Szenen aus dem Innern des Orion-Raumschiffs und beeindruckende Aspekte des Mondes festgehalten. Einige Fotos konnte die Crew schon während ihres Aufenthalts im Weltall zur Erde schicken.

Nach der Landung hat die Nasa die Aufnahmen gesichtet und nun der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Alle rund 11’300 Bilder gibt es im Archiv der Raumfahrtbehörde zu sehen. Anleitung. Diese angegebenen Keywords werden nicht überschritten





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Artemis-2-Mission Moon Photography Earth Space Exploration Nasa

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