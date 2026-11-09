NASA sucht neue Astronauten bis 3. Dezember

Die NASA stellt Bewerbungen für neue Astronauten aus. Frist endet am 3. Dezember. Anforderungen umfassen Masterabschluss, US-Pässe und Fitness.

Die US-Raumfahrtbehörde NASA eröffnete erneut die Möglichkeit für interessierte Bürger, sich um eine Position als Astronaut zu bewerben. Die offizielle Bewerbungsfrist läuft bis zum 3. Dezember. Der Aufruf richtet sich an Personen, die technische Exzellenz und Führungsqualifikationen mitbringen, um künftige Missionen zur Unterstützung einer nachhaltigen Präsenz auf dem Mond und langfristige Reisen zum Mars zu ermöglichen.

Aktuelle Anforderungen und Kriterien

Zur Beantragung der Position muss der Bewerber die US-Staatsbürgerschaft besitzen. Zudem wird ein Master-Abschluss in einem naturwissenschaftlichen Studienfach oder ein vergleichbarer Abschluss vorausgesetzt. Neben dem akademischen Hintergrund sind mindestens drei Jahre relevante Berufserfahrung oder mindestens 750 Stunden Flugtraining erforderlich. Diese spezifischen Qualifikationen sollen sicherstellen, dass die Kandidaten über das notwendige technische und operative Wissen verfügen.

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Neben den formalen Kriterien legen die Verantwortlichen großen Wert auf persönliche Eigenschaften. Die Bewerber müssen einen bestandenen Fitnesstest vorlegen und nachweisen, dass sie über starke Führungs-, Teamwork- und Kommunikationsfähigkeiten verfügen. Die NASA betont dabei, dass der klassische Typus eines Astronauten nicht mehr existiert und vielbreitgefächerteProfile gesucht werden.

Kampagne und Motivationsvideo

Um die Öffentlichkeit für das Programm zu begeistern, postete die NASA ein Motivationsvideo auf der Social-Media-Plattform X. Der Slogan der Kampagne lautet "The Universe is Calling". In dem Video sprechen mehrere Frauen und Männer in Astronautenkluft über ihre Motivation. Sie argumentieren, dass die Behörde Menschen sucht, die unter Druck aufblühen und Geschichte schreiben wollen.

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Die Kampagne zielt darauf ab, die Bandbreite der möglichen Profile darzustellen. Die Botschaft, dass der typische Astronaut nicht mehr existiere, soll potenzielle Kandidaten ermutigen, sich trotz unterschiedlicher Hintergründe für die anspruchsvolle Auswahl zu entscheiden. Dieser Ansatz spiegelt den modernen Fokus auf Diversität und verschiedene fachliche Expertisen wider.

Ziele der Missionen und Strategie

Der Chef der NASA, Jared Isaacman, erläuterte die Vision hinter der aktuellen Rekrutierungswelle. Er erklärte, dass die ausgewählten Personen auf dem Mond laufen, auf einer Mondbasis leben und arbeiten könnten. Ein zentrales Ziel ist es, Systeme und Operationen zu entwickeln, die eines Tages ganze Teams zum Mars bringen werden. Diese Infrastruktur soll die Grundlage für langfristige Explorationen bilden.

Isaacman betonte, dass diese Missionen technische Spitzenleistungen, gutes Urteilsvermögen, Teamwork und Mut erfordern. Die neu ausgewählten Astronauten werden somit nicht nur an wissenschaftlichen Experimenten teilnehmen, sondern aktiv dazu beitragen, die operative Infrastruktur für tieferen Weltraum zu etablieren. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit im Team und entscheidungskräftiges Handeln in komplexen Situationen.

Vergleichbare Rekrutierungsrunden

Letztes Jahr, im Jahr 2024, hatte die NASA bereits eine Bewerbungsrunde geöffnet. Von den 8000 Interessentinnen und Interessenten wählte die Raumfahrtbehörde zehn Personen aus. Diese durchlaufen derzeit ein rund zweijähriges Training. Die Anzahl der Bewerber lag deutlich unter dem historischen Rekord von 2016. Damals gingen mehr als 18.000 Bewerbungen ein.

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Seit der Gründung der NASA hat die Behörde insgesamt rund 370 Astronautinnen und Astronauten ausgewählt. Derzeit stehen etwa 30 dieser ausgebildeten Experten aktiv zur Verfügung. Die aktuellen Rekrutierungsbemühungen sollen diese Gruppe ergänzen und sicherstellen, dass genügend qualifiziertes Personal für die anspruchsvollen Missionen der kommenden Jahrzehnte bereitsteht. Die Auswahlverfahren sind extrem streng und zielen auf langfristige Einsatzfähigkeit ab.