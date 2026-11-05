Der Swift-Satellit ist über Indonesien abgestürzt, obwohl die NASA eine Millionen-Teuerung Rettungsmission startete. Details zum Fehlschlag von Katalyst Space und Link.

Der unbemannte Weltraumforscher Swift ist nach gescheiterter Rettungsmission der NASA über Indonesien in die Erdatmosphäre eingetreten und dort abgestürzt. Die US-Weltraumbehörde hatte zuvor alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um das wertvolle Observatorium vor seinem unvermeidlichen Wiedereintritt zu bewahren, doch diese Bemühungen blieben ohne Erfolg. Die Entscheidung für den kontrollierten Absturz fiel, nachdem eine komplexe und kostspielige Operation zur Orbit-Rückführung des Satelliten aufgrund technischer Probleme abgebrochen werden musste.

Zusammenfassung des Rettungsversagens

Das Weltraumobservatorium Swift stürzte in der Region über Indonesien ab, nachdem die NASA eine beispiellose Rettungsmission initiiert hatte. Dabei ging die Behörde davon aus, dass ein Großteil des Satelliten beim Wiedereintritt verglühen würde, da die hohen Temperaturen der Atmosphäre die Struktur zerfetzen. Gleichwohl warnte man davor, dass einzelne Komponenten den Brandflug überstanden haben könnten, was potenziell zu Schäden am Boden führen würde. Bislang liegen jedoch keine Berichte über konkrete Verursachte Schäden oder menschliche Opfer vor, was auf einen Absturz in einer relativ unbesiedelten oder überwachten Zone hindeutet.

Also read Nach Scheitern von Rettung: Nasa-Satellit auf Erde gestürzt

Historie und technische Ausstattung von Swift

Bei dem abgestürzten Forschungsobjekt handelt es sich um das unbemannte Himmelsobservatorium Swift, das im Jahr 2004 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus in den Orbit befördert wurde. Das Gerät war speziell mit drei hochentwickelten Teleskopen ausgestattet, um astrophysikalische Phänomene zu untersuchen. Seit seiner Inbetriebnahme widmete sich Swift vor allem der Detektion und Analyse gewaltiger Energieausbrüche im Universum, den sogenannten Gammablitzen, die zu den energiereichsten Explosionen in der Kosmologie gehören. Obwohl der Satellit selbst in einem gut erhaltenen technischen Zustand war, war er letztlich den natürlichen Kräften des Weltraumwetters hilflos ausgeliefert.

Ursachen für das Ende der Mission

Der finale Wiedereintritt des Satelliten wurde unter anderem durch starke geomagnetische Stürme ausgelöst, die ihrerseits durch Sonnenausbrüche auf der Sonne verursacht wurden. Diese Störungen in der Erdmagnetosphäre beeinflussten die Umlaufbahn des Observatoriums so negativ, dass eine Stabilisierung nicht mehr möglich war. Aufgrund der zentralen wissenschaftlichen Bedeutung der von Swift gelieferten Forschungsdaten für die Astronomie und Kosmologie reagierte die NASA kurzfristig und entschied sich für eine bisher einmalige Rettungsmission, anstatt den Verlust der Datenquelle in Kauf zu nehmen.

Advertisement

Der Einsatz von Link und Katalyst Space

Anfang Juli startete das unbemannte Schleppraumschiff Link als Kernelement dieser Rettungsoperation. Die Mission wurde vom Marshall-Insel-Atoll im Südpazifik aus gestartet, wobei ein Stargazer-Flugzeug als Startplattform für die Pegasus-Rakete diente. Der Bau und die Entwicklung von Link erfolgten im Auftrag der NASA durch die US-Raumfahrtfirma Katalyst Space. Für dieses aufwendige Projekt standen ein Budget von rund 30 Millionen Dollar zur Verfügung, das in die Konstruktion und den Betrieb des Rettungsschiffs floss.

Spezifikationen der Rettungsvorrichtung

Das rund 400 Kilogramm schwere Raumschiff Link war technisch hochkomplex ausgelegt, um die anspruchsvolle Aufgabe der Orbit-Rückführung zu bewältigen. Es verfügte über drei robuste Roboterarme, die zum Greifen und Manövrieren des Zielobjekts dienten. Zusätzlich war die Struktur mit drei Hauptantriebswerken und zahlreichen weiteren wissenschaftlichen und navigationalen Instrumenten ausgestattet. Die Strategie sah vor, sich dem Forschungssatelliten zu nähern, ihn zu sichern und ihn über einen Zeitraum von mehreren Monaten langsam und kontrolliert in seine ursprüngliche, stabilere Umlaufbahn zurückzubringen.

Technisches Versagen und Abbruch

Trotz der sorgfältigen Planung und der erheblichen finanziellen Investitionen konnte die Mission nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Während der Annäherungsphase oder der darauffolgenden Phase trat ein Problem mit der Steuerung des Raumschiffs Link auf. Diese Fehlfunktion machte es unmöglich, die Verbindung zum Zielobjekt stabil zu halten oder die notwendigen Manöver zur Bahnerhöhung durchzuführen. Aufgrund dieser kritischen Fehlerlage war die NASA gezwungen, den Rettungsversuch endgültig aufzugeben, was zum unvermeidlichen Wiedereintritt und Absturz des Swift-Satelliten führte.