NASA rekrutiert neue Astronauten bis 3. Dezember für Mond- und Marsmissionen

Die NASA sucht bis zum 3. Dezember neue Astronauten für Missionen zum Mond und Mars. Erfahrene Kandidaten mit US-Staatsbürgerschaft und wissenschaftlichem Hintergrund sind gesucht.

Die US-Raumfahrtbehörde NASA eröffnet eine neue Rekrutierungsrunde für zukünftige Astronauten und Astronautinnen. Die Frist für die Einreichung von Bewerbung en endet am 3. Dezember. Die Agentur wirbt mit der Vision, dass das Universum ruft und bereit ist, Menschen zu Missionen zum Mond und möglicherweise zum Mars zu entsenden.

Voraussetzungen für die Bewerbung

Um sich für das Programm bewerben zu können, müssen die Kandidaten die US-Staatsbürgerschaft besitzen. Zusätzlich wird ein Master-Abschluss in einem naturwissenschaftlichen Studienfach oder ein vergleichbarer Hochschulabschluss verlangt. Als praktische Qualifikation sind entweder mindestens drei Jahre Berufserfahrung im beruflichen Umfeld oder mindestens 750 Stunden Flugtraining als Pilot erforderlich.

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Neben den akademischen und beruflichen Nachweisen steht ein medizinischer Fitnesstest auf der Tagesordnung. Die NASA legt zudem besonderen Wert auf menschliche Kompetenzen. Bewerber müssen nachweisen, dass sie über starke Führungsqualitäten, effiziente Teamarbeit und exzellente Kommunikationsfähigkeiten verfügen, um im harten Umfeld des Weltraums bestehen zu können.

Das Universum ruft: Motivation und Auswahl

In einem offiziellen Motivationsvideo mit dem Titel The Universe is Calling, das auf der Plattform X veröffentlicht wurde, werben mehrere Frauen und Männer in voller Astronautenausrüstung um Kandidaten. Slogans wie Wenn du unter Druck aufblühst, wenn du Geschichte schreiben willst, dann will die NASA dich, sollen insbesondere diejenigen ansprechen, die bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen und neue Grenzen zu überschreiten.

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Das Video betont auch, dass es das Bild des typischen Astronauten nicht mehr gibt. Die Behörde sucht nach diverser Profilstruktur, wobei individuelle Stärken und die Fähigkeit, in Krisensituationen ruhig zu bleiben, im Vordergrund stehen. Diese moderne Sichtweise soll potenzielle Bewerber ermutigen, sich unabhängig von traditionellen Stereotypen zu bewerben.

Historischer Kontext und aktuelle Statistiken

Die letzte umfassende Bewerbungsphase hatte die NASA im Jahr 2024 durchgeführt. Aus insgesamt 8000 Interessenten wurden damals zehn Personen ausgewählt, die sich derzeit in einem rund zweijährigen Trainingsprogramm befinden. Diese Zahlen liegen zwar hoch, übertreffen jedoch nicht den historischen Rekord aus dem Jahr 2016.

Im Jahr 2016 verzeichnete die NASA die höchste Anzahl an Bewerbungen in ihrer Geschichte mit mehr als 18000 Bewerbungen. Insgesamt hat die US-Raumfahrtbehörde in ihrer gesamten Geschichte bisher rund 370 Astronautinnen und Astronauten ausgewählt. Derzeit stehen etwa 30 dieser ausgebildeten Crewmitglieder aktiv zur Verfügung und sind für Missionen bereit.

Rolae und Perspektiven für den Mars

NASA-Chef Jared Isaacman hat die strategische Ausrichtung der neuen Rekrutierung klar definiert. Er betonte, dass die ausgewählten Personen auf dem Mond laufen, auf einer Mondbasis leben und arbeiten werden. Ein zentrales Ziel ist die Entwicklung von Systemen und Operationen, die eines Tages ganze Teams zur Rotation zum Mars bringen werden.

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Für diese anspruchsvollen Missionen erfordert die Behörde technische Spitzenleistungen, ein ausgezeichnetes Urteilsvermögen und höchsten Mut. Die Kandidaten, die im Dezember die Fristen einhalten, könnten die nächste Generation sein, die die menschliche Präsenz im tiefen Weltraum nachhaltig festigt und die Infrastruktur für die Marskolonisation aufbaut.