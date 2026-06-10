Nasa gelingt historischer Durchbruch: X-59 durchbricht erstmals schalldie Schallmauer und ebnet den Weg für leisere Überschallflüge

Die Nasa hat mit der X-59 den ersten erfolgreichen Testflug eines Überschalljets ohne lauten Knall absolviert. Dies markiert einen grossen Schritt für die mögliche Rückkehr kommerzieller Überschallflüge über Land, die durch die leise Bauweise des Flugzeugs ermöglicht werden sollen. Der Test fand in Kalifornien statt und erreichte Mach 1,1.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat mit ihrem experimentellen Überschalljet X-59 erstmals erfolgreich die Schallmauer durchbrochen. Der Testflug fand am 5. Juni vom Luftwaffenstützpunkt Edwards im US-Bundesstaat Kalifornien aus statt und markiert einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zu einer neuen Generation von deutlich leiseren Überschallflug zeugen.

Der Testpilot Jim "Clue" Less steuerte die etwa 30 Meter lange Maschine auf eine Höhe von 13,2 Kilometern. Während des rund 81-minütigen Flugs erreichte die X-59 eine Geschwindigkeit von Mach 1,1, was ungefähr 1150 Kilometern pro Stunde entspricht. Als nächstes Ziel wurde Mach 1,4 ausgegeben, wie der Nasa-Leiter Jared Isaacman mitteilte. Dieser erfolgreiche Durchbruch ist ein zentraler Schritt für das ehrgeizige Vorhaben, superschnelle Jets zu entwickeln, die ohne den lauten, typischen Überschallknall auskommen.

Das Flugzeug, das vom US-Rüstungskonzern Lockheed Martin gebaut wurde, erzeugt beim Durchbrechen der Schallmauer lediglich ein Geräusch, das nicht lauter sein soll als das Zuschlagen einer Autotür. Diese deutliche Lärmreduzierung wird durch die besondere, schlanke Form des Flugzeugs ermöglicht, die die Druckwellen, die beim Überschreiten der Schallgeschwindigkeit entstehen, effektiv verteilt. Am Boden wird daher nur ein dumpfes Geräusch wahrgenommen, im Gegensatz zum erschütternden, explosionsartigen Knall konventioneller Überschallflugzeuge.

Diese Technologie könnte die Grundlage für die Rückkehr kommerzieller Überschallflüge, insbesondere über dicht besiedelte Landgebiete, schaffen und so Reisezeiten zwischen Metropolen wie Paris, London und New York erheblich verkürzen. Die Ära der kommerziellen Überschallflüge war mit der Concorde vor über zwanzig Jahren zu Ende gegangen, nachdem ein verheerender Absturz im Jahr 2000 bei Paris mit über 100 Todesopfern das Ende dieser.flugzeugklasse eingeläutet hatte. Der letzte Flug der Air France fand am 31.

Mai 2003 statt, der letzte von British Airways am 24. Oktober desselben Jahres. Der erfolgreiche Test der X-59 weckt die Hoffnung auf eine neue Ära des zivilen Überschallverkehrs, der schneller, effizienter und vor allem akzeptabel leiser sein könnte. Die Nasa betont, dass dieser Meilenstein zeigt, dass die technologischen Herausforderungen, die nach dem Concorde-Aus verblieben, vor allem im Bereich der Lärmminderung, überwindbar sind.

Mit der Erreichung höherer Geschwindigkeiten in den nächsten Testphasen wird die Validierung dieser innovativen Konstruktion weiter vorangetrieben. Sollte sich das Konzept in weiteren Flugversuchen und letztlich im regulären Betrieb bewähren, könnte dies einen Paradigmenwechsel im Luftverkehr einleiten und长途strecken in einem Bruchteil der bisherigen Reisezeit ermöglichen, ohne die Lärmbelastung für Gemeinden unter den Flugrouten unzumutbar zu erhöhen





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