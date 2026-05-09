NASA-Chef Jared Isaacman will Pluto wieder vom Zwergplanet in die Kategorie Planet zurückeroberen lassen. Sein Grund dafür: Pluto war 1930 von einem US-Amerikaner entdeckt worden, nach dem Isaacman benannt ist. Gleichzeitig will der Chef die NASA-Finanzspritzen vor dem drohenden Budgetkahlschlag angehen und durch eine Pluto-Debatte hopefully tries to defend NASA's funding with President Trump.

Pluto soll wieder Planet werden – findet zumindest der neue NASA-Chef. Nachdem die Internationale Astronomische Union Pluto 2006 als Zwergplanet einstufte und diese Kategorie auch weiterhin anerkannte, will NASA-Chef Jared Isaacman genau das Gegenteil.

In dem ganzen Skandal steckt jedoch weniger Wissenschaft als voller US-Patriotismus. Isaacman begründet dies damit, dass Pluto 1930 durch einen amerikaner, Clyde Tombaugh, entdeckt wurde, und dass der Helmiteier in Kansas ein Kernelement seiner Heimat ist





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pluto NASA-Chef US-Patriotismus International Astronomische Union Pluto Als Planet China Iran Hormus International Astronomische Union US-Politik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Swisscom-Chef: Preiserhöhungen auch bei Wingo nicht ausgeschlossenNach den Preiserhöhungen für Millionen von Kunden der Marke Swisscom könnte der Telekomanbieter auch bei der Zweitmarke Wingo erneut aufschlagen. Eine weitere Preiserhöhung sei auch bei Wingo «sicher nicht ausgeschlossen».

Read more »

Nasa veröffentlicht Aufnahmen von Artemis-2-MissionKnapp einen Monat nach dem erfolgreichen Splashdown des Orion-Raumschiffs und seiner Crew auf Florida und der ersten Mondumrundung in über 50 Jahren lässt die US-Raumfahrtbehörde Nasa die Artemis-2-Mission noch einmal aufleben. Sie hat Tausende Aufnahmen veröffentlicht, die die Besatzungsmitglieder auf ihrer Mondumrundung geschossen haben.

Read more »

Berkshire Hathaway Vice-Chef William Hamburg verlässt das UnternehmenWilliam Hamburg, die Vice-Chefin von Berkshire Hathaway, verlässt das Unternehmen in Juni nach 40 Jahren. Charles Chang wird seine Nachfolge antreten.

Read more »

Robert Fico kritisiert als einziger EU-Chef an Russland-Besatzung teilgenommenDer slowakische Ministerpräsident Robert Fico wurde zu Hause heftig kritisiert, nachdem er als einziger EU-Regierungschef an der Siegesfeier in Moskau teilgenommen hat, nachdem tausende in Bratislava und anderen Städten die Reise protestiert hatten.

Read more »