NASA-Chapea-Mission endet: Vier Freiwillige beenden Mars-Simulation

Nach 378 Tagen in Isolation verlassen vier Freiwillige das NASA-Simulationsgelände Mars Dune Alpha. Die Chapea-Mission sammelt Daten für künftige Mond- und Marsmissionen.

Nach einer Dauer von 378 Tagen haben vier Freiwillige ein extremes Isolation s-Experiment der US-Raumfahrtbehörde abgeschlossen. Die drei Männer und eine Frau verließen das Testgelände in Houston im US-Bundesstaat Texas mit Applaus und Jubel. Damit beendeten sie die zweite Mission des Chapea -Programms, das Leben auf dem roten Planeten simuliert.

Lange Isolation in fensterloser Umgebung

Ross Elder, Matthew Montgomery, James Spicer und Ellen Ellis verbrannten mehr als zwölf Monate auf dem fensterlosen Simulationsgelände Mars Dune Alpha. Die Struktur wurde mithilfe eines 3D-Druckers erschaffen und diente als Wohn- und Arbeitsstätte. Die Teilnehmer durften das Areal während dieser Zeit nicht verlassen.

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Der Alltag war strengen Vorgaben unterworfen. Die Crew musste Pflanzen anbauen, sich um die Instandhaltung des Wohnbereichs und der Maschinen kümmern und regelmäßig Sport treiben. Alles war der Idee eines Lebens auf dem Mars nachempfunden, um Bedingungen zu schaffen, die denen im Weltall ähnlich sind.

Teamkollegen freuen sich auf die Sonne

Bei einer Pressekonferenz nach dem Missionsende zeigte sich Ross Elder geehrt und stolz. Er betonte, dass das Team zu einem kolossalen Vorhaben beigetragen habe, das die ersten Menschen auf den Mars schicken wird. Seine Aufregung über das Verlassen der geschlossenen Umgebung war deutlich spürbar.

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James Spicer scherzte, er freue sich, zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr die Sonne oder einen Regenschauer zu erleben. Ellen Ellis verrät hingegen, dass sie sich am meisten darauf freue, ihren Ehemann endlich wieder in die Arme schließen zu können.

Schlafräume und Kommunikation mit Verzögerung

Die Lebensbedingungen waren hart. Die Schlafzellen waren nur rund zwei mal drei Meter groß. Zusätzlich gab es ein Wohnzimmer mit Fernseher, Arbeitstische mit Computern und eine Krankenstation. Ein kleiner Außenbereich simulierte Mars-Außeneinsätze für die Crew.

Kommunikation mit Familie und Freunden war möglich, aber nur in Mars-Zeit. Das Übermitteln einer kurzen SMS dauerte rund 22 Minuten. Matthew Spicer erwähnte, er habe rund 4.000 Mails erhalten, die seinen Rettungsanker darstellten.

Hintergrund und Vergleich mit anderen Studien

Die Teilnehmer waren keine ausgebildeten Astronauten. Das Alter lag zwischen 30 und 55 Jahren. Die Bewerber mussten gesund, motiviert und Nichtraucher sein. Ein naturwissenschaftliches Universitätsabschluss und mindestens 1.000 Flugstunden gehörten ebenfalls zur Qualifikation.

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Bereits zwischen 2023 und 2024 hatten vier andere Freiwillige ein Jahr in Isolation verbracht. Das Chapea-Programm soll der Nasa helfen, Menschen auf den Mond und später zum Mars zu bringen. Die nächste Mission ist für 2027 geplant.

Ähnliche Experimente gab es bereits früher. Das Programm Mars 500 wurde von europäischen, russischen und chinesischen Behörden durchgeführt. In den 90er Jahren existierte das Projekt Biosphere 2 in Arizona. Auch die ESA und das DLR führten kürzlich die Studie Solis100 in Köln durch.