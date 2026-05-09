Narges Mohammadi's health critical, husband demands evacuation to Iran.

Narges Mohammadi, an Iranian human rights activist and Nobel Peace Prize laureate, remains in a critical condition after suffering a significant blood pressure drop alongside speech impairment. Her husband and family are calling for her evacuation to Iran so she can receive proper treatment from her own medical team.

Der Gesundheitszustand der iranischen Menschenrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi bleibt nach Angaben ihres Ehemannes kritisch. Sie hat einen starken Blutdruckabfall auf 9 zu 4 erlitten und lässt inzwischen selbst das Sprechen schwer.

Ihr Zustand sei jedoch kritisch, sie benötige dringend eine umfassende medizinische Behandlung, warnte der Ehemann. Seit einer Woche ist sie auf der Intensivstation eines Krankenhauses in der nordwestiranischen Stadt Sandschan inhaftiert. Ihr Ehemann und andere Familienmitglieder fordern, Mohammadi nach Teheran zu verlegen, damit sie dort von ihren eigenen Fachärzten behandelt werden kann. Auch die Narges-Mohammadi-Stiftung bekräftigte, das medizinische Personal in Sandschan sei mit ihrer komplexen Krankengeschichte nicht ausreichend vertraut.

Aus dem Ausland mehren sich ebenfalls Forderungen, Mohammadi entweder freizulassen oder zumindest in die Hauptstadt zu überstellen





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