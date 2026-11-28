Der japanische Fotograf Naoki Ishikawa und der nepalesische Bergführer Ashish Gurung erreichten erstmals die Gipfel von Mustang Himal II und Mansail East.

Ein bemerkenswertes Duo aus Japan und Nepal hat die alpene Geschichte neu geschrieben, indem es gleichzeitig zwei bisher unbestiegene Gipfel im Himalaja eroberte. Der japanische Fotograf und Alpinist Naoki Ishikawa sowie der nepalesische Bergführer Ashish Gurung schafften diese doppelte Erstbesteigung im Rahmen ihrer Expedition. Ihre Leistung hebt sich deutlich von den bekannten Touren hervor, da sie in Regionen vordrangen, die kaum erschlossen sind und strenge politische sowie logistische Hürden aufweisen.

Erstbesteigung von Mustang Himal II und Mansail East

Die Expedition erreichte am 6150 Meter hohen Gipfel des Mustang Himal II ihr erstes Ziel. Naoki Ishikawa wurde dabei von den beiden nepalesischen Bergführern Ashish Gurung und Dipan Gurung unterstützt, die für ihre Expertise in diesem unwegsamen Terrain bekannt sind. Dieser Erfolg markiert den historischen Moment, an dem diese Spitze zum ersten Mal von Menschen betreten wurde.

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Nur wenige Tage nach der ersten Eroberung setzten Ashish Gurung und Naoki Ishikawa die Expedition fort und standen zudem als erste Menschen auf dem benachbarten Mansail East. Dieser Gipfel erreicht eine Höhe von 6186 Metern und liegt ebenfalls in einer Region, die selten von externen Expeditionen besucht wird. Die Kombination aus beiden Besteigungen unterstreicht die hohe physische und technische Belastbarkeit des Teams.

Politische Hürden und Zugang zu nepalesischen Bergen

In Nepal ist das Bergsteigen einem strengen regulatorischen Rahmen unterworfen, der viele Gipfel von der internationalen Aufmerksamkeit fernhält. Das Tourismusministerium hat die Regeln festgelegt, nach denen nicht jeder Berg bestiegen werden darf. Von den über 1300 identifizierten Bergen über 5500 Metern im Land sind nur rund 400 offiziell für Expeditionen geöffnet.

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Dies schließt Dutzende bislang unbestiegene Sechs- und Siebentausender aus, die trotz ihres Potenzials nicht für die Allgemeinheit zugänglich sind. Die Beschränkung dient nicht nur der Kontrolle, sondern auch dem Schutz der empfindlichen Ökosysteme und der kulturellen Integrität der Region. Nur eine kleine Auswahl der hohen Berge darf überhaupt betreten werden, was die Bedeutung der gelungene Erstbesteigung von Mustang Himal II und Mansail East weiter erhöht.

Logistische Herausforderungen und kulturelle Tabus

Expeditionen in den fernen Westen Nepals erfordern aufwendige Planung und teure Sonderbewilligungen für Sperrgebiete. Im Gegensatz zum Bergtourismus im Khumbu-Tal rund um den Mount Everest, der gut erschlossen ist, fehlen in den abgelegenen Regionen bestehende Infrastrukturen. Die Teams sind auf tagelange Fussmärsche angewiesen, um die Startpunkte zu erreichen, was die Kosten und das Risiko erheblich erhöht.

Neben den geografischen und politischen Barrieren spielen auch religiöse Tabus eine entscheidende Rolle bei der Unbestiegenheit von Gipfeln. In Bhutan ist das Bergsteigen über 6000 Meter seit 1994 gesetzlich verboten, da hohe Gipfel als Sitz von Schutzgottheiten gelten. Dadurch ist der Gangkhar Puensum mit 7570 Metern bis heute der höchste unbestiegene Berg der Erde.

Ähnliche kulturelle Respektbekundungen finden sich auch in Nepal. Der markante, knapp 7000 Meter hohe Machhapuchhre ist dem Gott Shiva geweiht und für den keine Gipfelbewilligungen erteilt werden. Selbst am dritthöchsten Berg der Welt, dem Kangchendzönga mit 8586 Metern, stoppen die meisten Seilschaften aus Respekt vor der Tradition wenige Meter unterhalb des höchsten Punktes. Diese Faktoren tragen dazu bei, dass weltweit Hunderte, je nach Zählweise sogar Tausende Berge unberührt bleiben, obwohl alle 14 Achttausender der Welt bereits bis 1964 erstmals erklommen wurden.