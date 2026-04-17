Nahost-Konflikt und Energiekrise schärfen Debatte über Ausstieg aus fossilen Brennstoffen

Die internationale Konferenz zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen in Kolumbien wird durch die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten und die daraus resultierende Energiekrise entscheidend beeinflusst. Alex Rafalowicz von der Fossil Fuel Treaty Initiative erläutert, wie der Konflikt die Dringlichkeit eines verbindlichen Abkommens zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas unterstreicht und neue Chancen für globale Energiekooperationen eröffnet.

Die weltweite Energieversorgung steht im Zeichen wachsender Instabilität. Der Krieg im Iran und die damit verbundene Energiekrise im Nahen Osten werfen einen Schatten auf die internationale Konferenz zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, die vom 24. bis 29. April in Santa Marta, Kolumbien, stattfindet. Diese Konferenz, die als erster internationaler Gipfel dem Ende der Förderung von Kohle, Öl und Gas gewidmet ist, rückt durch die aktuellen geopolitischen Spannungen noch stärker in den Fokus.

Alex Rafalowicz von der Initiative für einen Vertrag über fossile Brennstoffe (Fossil Fuel Treaty Initiative) sieht in den Ereignissen eine schockierende Bestätigung für die Notwendigkeit eines globalen Ausstiegs aus fossilen Energieträgern. Er betont, dass das aktuelle Energiesystem, das auf Ausbeutung, Knappheit und geopolitischem Wettbewerb basiert, unweigerlich zu Krieg und Instabilität führt. Wenn die Preise für fossile Brennstoffe durch Konflikte in die Höhe schnellen, sind es vor allem die Gemeinschaften des Globalen Südens, die am stärksten unter Krieg, Unsicherheit und wirtschaftlichem Zusammenbruch leiden. Die Initiative für einen Vertrag über fossile Brennstoffe setzt sich für ein rechtsverbindliches internationales Abkommen ein, das die Ausweitung der Förderung fossiler Brennstoffe stoppt, die bestehende Produktion schrittweise auslaufen lässt und den Übergang zu erneuerbaren Energien gerecht gestaltet. Diese Kampagne wird von kleinen Inselstaaten, die besonders anfällig für die Auswirkungen des Klimawandels sind, sowie von einer wachsenden Zahl von Regierungen, Städten und internationalen Institutionen unterstützt. Der Krieg im Nahen Osten enthüllt laut Rafalowicz auch eine strategische Neuausrichtung, bei der das Petrodollar-System herausgefordert und der traditionelle Einfluss fossiler Brennstoffe auf die Weltwirtschaft schwindet. Dieser Wandel signalisiert den Zerfall der alten Ordnung. Auch wenn die Initiative keine spezifischen geopolitischen Manöver befürwortet, erkennt sie in diesem Wandel eine entscheidende Chance, neue Kooperationen ausserhalb etablierter multilateraler Rahmenbedingungen zu schmieden, die lange Zeit die Interessen fossiler Brennstoffe schützten. Die Volatilität der Märkte birgt zwar das Risiko weiterer Konflikte, bietet aber gleichzeitig die Chance, diesen Schwung in Richtung eines neuen Modells der Energiesouveränität zu lenken. Dieses neue Modell soll auf zugänglichen erneuerbaren Energien basieren und durch ein dezentralisiertes, weniger monopolisiertes System gesteuert werden. Die jüngsten Ereignisse werden die Diskussionen auf der Konferenz daher nicht aus der Bahn werfen, sondern sie vielmehr schärfen und die zentrale Botschaft verstärken, dass der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen nicht nur ein ökologisches Gebot, sondern auch eine Voraussetzung für globalen Frieden und Sicherheit ist. Es wird erwartet, dass die Teilnehmenden die falsche Erzählung der vermeintlichen Sicherheit durch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ablehnen und die wahre Sicherheit dezentralisierter, zugänglicher erneuerbarer Energien erkennen werden. Die Konferenz in Santa Marta soll als Katalysator für koordinierte Lösungen zur Produktion fossiler Brennstoffe dienen. Erwartet wird ein Abschlussdokument, das die Notwendigkeit eines neuen internationalen Rechtsrahmens, konkret eines Vertrags über fossile Brennstoffe, anerkennt und weitere politische Unterstützung für dessen Aushandlung begründet. Der Journalist, der über Klimawandel und Energie berichtet und sich mit Leidenschaft für die Auswirkungen der globalen Erwärmung sowie für emissionsfreie Lösungen einsetzt, bringt seine langjährige Erfahrung als Biologe und Naturwissenschaftler sowie seine über 20-jährige journalistische Tätigkeit für SWI swissinfo.ch in diese Berichterstattung ein. Er versteht die Komplexität des Themas und die tiefgreifenden Implikationen, die der Krieg im Iran und die daraus resultierende Energiekrise für die globalen Bemühungen um einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen haben





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fossile Brennstoffe Klimawandel Energiekrise Nahost-Konflikt Erneuerbare Energien

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sächsischer Ministerpräsident Kretschmer warnt vor tiefer Krisenlage und fordert grundlegenden KurswechselSachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer äußert in der ARD-Sendung Maischberger dringende Bedenken hinsichtlich einer bevorstehenden tiefen Wirtschafts- und Energiekrise in Deutschland. Er kritisiert die aktuelle Politik der Bundesregierung als unzureichend und fordert einen grundlegenden Kurswechsel sowie einen breiten "Pakt für Deutschland".

Read more »

Trumps Herausforderungen: Zwischen Iran-Konflikt, Wirtschaftssorgen und sinkenden UmfragewertenUS-Präsident Donald Trump sieht sich innen- und außenpolitisch mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert. Kritische Reaktionen auf die Iran-Politik, die Folgen von ICE-Einsätzen in Minneapolis, steigende Ölpreise und die Annullierung globaler Zölle durch den Obersten Gerichtshof belasten seine Präsidentschaft. Mit sinkenden Umfragewerten und wachsender Skepsis angesichts bevorstehender Wahlen stellt sich die Frage, ob Trump seinen Höhepunkt überschritten hat.

Read more »

Aluminiumpreis steigt aufgrund von Nahost-Konflikt – Börsen unter Druck durch defensive WerteDer Aluminiumpreis erreicht neue Höchststände, befeuert durch die Sorge vor Angebotsengpässen im Nahen Osten. Gleichzeitig kämpfen defensive Schwergewichte und enttäuschende Unternehmenszahlen mit der Leitbörse, während Anleger auf Signale aus Teheran und Washington warten. Positive Impulse kommen aus China. Eine mögliche Teilöffnung der Straße von Hormus bietet Hoffnung auf Entspannung.

Read more »

WM 2026: Infantino bekräftigt Teilnahme Irans trotz USA-KonfliktFifa-Präsident Gianni Infantino ist überzeugt: Der Iran wird «auf jeden Fall» an der WM 2026 teilnehmen. Auch der iranische Sportminister äusserte sich optimistisch – sofern die Waffenruhe hält.

Read more »

EU unterstützt Fischer mit 760 Millionen Euro wegen Konflikt im Nahen OstenDie Europäische Kommission stellt 760 Millionen Euro für Soforthilfen für Fischer und Aquakulturerzeuger bereit, um die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts im Nahen Osten abzufedern. Die Gelder sollen Einkommensverluste ausgleichen und Lagerbeihilfen für Erzeugnisse ermöglichen, um die Marktpreise zu stabilisieren. Die Mitgliedstaaten entscheiden selbst über die Ausgestaltung der Unterstützung, die rückwirkend ab dem 28. Februar gilt und bis Ende 2026 genutzt werden kann.

Read more »

Erschliessung Feldmatte: Haudenschild reagiert auf Teufenthals AusstiegTeufenthal stoppt das gemeinsame Projekt zur Erschliessung des Industriegebiets Feldmatte abrupt. Unterkulm zeigt sich irritiert – reicht den Nachbarn aber die Hand.

Read more »