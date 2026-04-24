Nahost-Konflikt belastet Logistik: Kühne+Nagel reagiert mit Alternativrouten

Der Konflikt im Nahen Osten und die Sperrung der Straße von Hormus stellen die Logistikbranche vor grosse Herausforderungen. Kühne+Nagel bietet Kunden Alternativrouten an und erwartet steigende Frachtraten.

Der Konflikt im Nahen Osten und die damit einhergehende Blockade der Straße von Hormus, einer kritischen Transportader für den globalen Handel, stellen die Logistik branche vor immense Herausforderungen.

Diese Auswirkungen sind auch bei Kühne+Nagel deutlich spürbar. Das Unternehmen war gezwungen, seinen Kunden kurzfristig alternative Transportwege anzubieten, wie Finanzchef Markus Blanka-Graff in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP erläuterte. Die steigenden Kosten, insbesondere für Treibstoff, werden letztendlich an die Kunden weitergegeben. Blanka-Graff betonte, dass die Frachtvolumina im Seefrachtgeschäft mit Beginn des Konflikts nahezu über Nacht eingebrochen seien.

Dieser Rückgang im ersten Quartal 2026 sei jedoch nicht ausschließlich auf die geopolitische Lage zurückzuführen, sondern auch auf das Verhalten von Unternehmen im Vorjahr, die aufgrund der drohenden US-Zölle ihre Produkte vorzeitig in die USA verlagerten. Kühne+Nagel bietet seinen Kunden nun alternative Routen über Land und über andere Häfen an, doch diese Umstellungen erfordern Zeit und sorgfältige Planung. Kurzfristig konnte das Unternehmen eine erhöhte Nachfrage im Bereich der Luftfracht verzeichnen.

In diesem Segment weist Kühne+Nagel für das erste Quartal im globalen Vergleich eine stabile Entwicklung der Frachtvolumina aus. Die angespannte Situation im Nahen Osten dürfte sich jedoch kaum negativ auf die Profitabilität der Logistikunternehmen auswirken, im Gegenteil. Die Unterbrechungen der Transportrouten im Nahen Osten, kombiniert mit den steigenden Treibstoffkosten und den allgemeinen Risiken, haben zu einem deutlichen Anstieg der Frachtraten geführt. Kühne+Nagel erwartet, in den kommenden Quartalen von dieser Entwicklung leicht profitieren zu können.

Die höheren Kosten werden primär von den Kunden getragen. Im Bereich der Luftfracht könnten steigende Kerosinpreise langfristig zu einem Problem werden. Blanka-Graff wies darauf hin, dass die kurzfristige Zunahme der Nachfrage in der Luftfracht auf die Ereignisse im Nahen Osten zurückzuführen ist, langfristig jedoch die gestiegenen Kerosinpreise die Entwicklung in diesem Segment bremsen könnten.

Der Finanzchef von Kühne+Nagel äußerte die Hoffnung, dass sich die Situation im Nahen Osten bald entspannt und eine friedliche Lösung auch für stabile Verhältnisse in der Logistik sorgt. Bis jedoch die Schifffahrtsrouten auf den Weltmeeren und die Abfertigung in den Häfen wieder ihren normalen Betrieb aufnehmen können, rechnet die Branche mit einer Dauer von bis zu einem Monat.

Die Reedereien gehen davon aus, dass die Normalisierung der Transportwege im Nahen Osten etwa sechs bis acht Wochen in Anspruch nehmen wird, so Blanka-Graff. Darüber hinaus müssen in einer ersten Phase mit Verzögerungen auf den Routen und insbesondere in den Zielhäfen gerechnet werden. Eine Normalisierung des Schiffsverkehrs setzt jedoch voraus, dass nachhaltig sichere Durchfahrtswege gewährleistet sind. Reedereien legen in Krisensituationen größten Wert auf die Sicherheit ihrer Schiffe, bevor sie diese durch unsichere Gewässer schicken.

Die aktuelle Lage verdeutlicht die Abhängigkeit der globalen Lieferketten von stabilen und sicheren Transportrouten. Die Notwendigkeit, alternative Routen zu entwickeln und die Kapazitäten in anderen Häfen auszubauen, wird immer dringlicher. Kühne+Nagel investiert kontinuierlich in die Optimierung seiner Logistiknetzwerke und die Entwicklung innovativer Lösungen, um den Herausforderungen des globalen Handels gerecht zu werden. Die Fähigkeit, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und schnell alternative Lösungen anzubieten, ist in der aktuellen Situation von entscheidender Bedeutung.

Die anhaltende Unsicherheit im Nahen Osten erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren der Logistikbranche, um die Auswirkungen auf die globalen Lieferketten zu minimieren und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die Situation unterstreicht die strategische Bedeutung der Straße von Hormus und die Notwendigkeit, alternative Transportwege zu diversifizieren





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