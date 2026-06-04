Nadja Räss und Mokka erhalten Schweizer Musikpreise

Nadja Räss, eine Schweizer Jodlerin, wird für ihre Arbeit mit traditionellen und neuen Formen des Jodelns ausgezeichnet. Sie ist Mitglied verschiedener Formationen und hat einen massgeblichen Beitrag dazu geleistet, dass das Jodeln in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit eingetragen wurden. Ebenfalls wird das Thuner Kultlokal Mokka mit einem Spezialpreis ausgezeichnet, da es einen lebendigen und resilienten Ort der Kultur ist, der für seine freie und kompromisslose Musik ausgezeichnet wird. Die Schweizer Musikpreise werden am 19. September in Lausanne verliehen.

Nadja Räss , eine Schweizer Jodlerin, wird für ihre Arbeit mit traditionellen und neuen Formen des Jodeln s ausgezeichnet. Sie ist Mitglied verschiedener Formationen und hat einen massgeblichen Beitrag dazu geleistet, dass das Jodeln in die UNESCO-Liste des immateriellen Kultur erbes der Menschheit eingetragen wurden.

Ebenfalls wird das Thuner Kultlokal Mokka mit einem Spezialpreis ausgezeichnet, da es einen lebendigen und resilienten Ort der Kultur ist, der für seine freie und kompromisslose Musik ausgezeichnet wird. Die Schweizer Musikpreise werden am 19. September in Lausanne verliehen





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