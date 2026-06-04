Nadja Räss erhält Schweizer Grand Prix Musik 2026

Die Jodlerin und Gesangspädagogin Nadja Räss wird für ihr Lebenswerk mit dem Schweizer Grand Prix Musik 2026 ausgezeichnet. Der mit 100'000 Franken dotierte Preis ehrt ihren Beitrag zur Bewahrung und Förderung des Jodelns, das im Dezember 2023 in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde.

Die Jodlerin und Gesangspädagogin Nadja Räss wird mit dem Schweizer Grand Prix Musik 2026 ausgezeichnet. Der mit 100'000 Franken dotierte Preis wird vom Bundesamt für Kultur (BAK) verliehen und würdigt das Lebenswerk der Schwyzerin.

Räss, die 1979 in Einsiedeln geboren wurde, hat ihre musikalischen Wurzeln im Appenzellerland und in der Innerschweiz. Sie jodelt in diversen Formationen und ihr Repertoire umfasst sowohl mündlich überlieferte Naturjodel als auch zeitgenössische Kompositionen. Ihr Engagement geht über das reine Musizieren hinaus: Sie vermittelt ihr Wissen als Professorin an der Hochschule Luzern und trägt massgeblich zur Bewahrung und Förderung des Jodelns bei.

Ein besonderer Erfolg war die Aufnahme des Jodelns in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit im Dezember 2023, zu der Räss einen bedeutenden Beitrag leistete. Das BAK betonte in seiner Mitteilung von Donnerstag, dass Räss durch ihre Arbeit das kulturelle Erbe der Schweiz nachhaltig gestärkt habe. Die offizielle Verleihung des Grand Prix Musik findet am 19. September 2026 in Lausanne statt.

Parallel dazu werden zehn weitere Musikschaffende, Kollektive und Institutionen mit den Schweizer Musikpreisen geehrt. Nadja Räss ist eine vielseitige Künstlerin, die sich nicht nur als Jodlerin, sondern auch als Kulturvermittlerin einen Namen gemacht hat. Sie ist in verschiedenen musikalischen Stilen zu Hause, von traditioneller Volksmusik bis hin zur zeitgenössischen Klassik. Neben ihrer Lehrtätigkeit gibt sie Workshops und Konzerte im In- und Ausland und trägt so zur Verbreitung des Schweizer Jodelns bei.

Ihre Arbeit wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Anerkennungspreis des Kantons Schwyz. Der Grand Prix Musik 2026 ist die höchste Auszeichnung, die eine Musikerin oder ein Musiker in der Schweiz erhalten kann, und unterstreicht die Bedeutung von Räss' künstlerischem Schaffen. Die Jodeltradition in der Schweiz hat eine lange Geschichte und ist eng mit der alpinen Kultur verbunden. Durch die UNESCO-Anerkennung wurde das Jodeln international als schützenswertes Kulturgut anerkannt.

Räss spielte dabei eine zentrale Rolle, indem sie die Anerkennung vorantrieb und die Vielfalt des Jodelns präsentierte. Ihre Interpretationen verbinden Tradition mit Moderne und inspirieren eine neue Generation von Jodlerinnen und Jodlern. Die Verleihung der Schweizer Musikpreise ist ein Höhepunkt der Schweizer Kulturszene. Das BAK würdigt damit herausragende Leistungen in den Bereichen Musik, Performance und Kulturvermittlung.

Die Preise sind ein wichtiges Signal für die kulturelle Vielfalt und die hohe Qualität der Schweizer Musiklandschaft. Der Grand Prix Musik 2026 geht an eine Frau, die sich mit Leidenschaft und Engagement für eine traditionelle Ausdrucksform einsetzt und sie gleichzeitig in die Gegenwart führt. Ihre Arbeit zeigt, dass Jodeln nicht nur ein folkloristisches Relikt ist, sondern eine lebendige, sich ständig weiterentwickelnde Kunstform.

Die Hochschule Luzern, an der Räss lehrt, bietet eine europaweit einzigartige Ausbildung im Bereich Jodeln an und unterstreicht damit den akademischen Anspruch an diese traditionelle Musik. Nadja Räss wird die Auszeichnung am 19. September in Lausanne entgegennehmen. Die Feierlichkeiten versprechen ein musikalisches Programm, das die Breite und Tiefe des Schweizer Musikschaffens widerspiegelt.

Mit dem Grand Prix Musik wird nicht nur das Lebenswerk eines einzelnen Menschen geehrt, sondern auch die Bedeutung des kulturellen Erbes für die Identität der Schweiz unterstrichen





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