Nadja Benaissa scheidet trotz Höchstwertung aus «Let’s Dance» aus – Joachim Llambi kritisiert Entscheidung

Nadja Benaissa und ihr Tanzpartner Vadim Garbuzov mussten trotz starker Leistungen «Let’s Dance» verlassen. Juror Joachim Llambi übt scharfe Kritik an der Entscheidung. Gleichzeitig gibt es Entwarnung bei Malika Dzumaev nach ihrem Zusammenbruch.

Es war eine der größten Überraschungen der aktuellen Staffel von «Let’s Dance»: Nadja Benaissa , die 44-jährige Sängerin der No Angels, und ihr Tanzpartner Vadim Garbuzov mussten nach der achten Liveshow das Tanzparkett verlassen.

Trotz ihrer starken Leistungen, darunter 26 Punkte und später sogar die Höchstwertung von 30, waren die beiden am Ende doch nicht unter den Favoriten der Jury und des Publikums. Besonders Joachim Llambi, der 61-jährige Juror, zeigte sich enttäuscht und kritisierte die Entscheidung in einem emotionalen Instagram-Post.

«Grosse Ungerechtigkeit in ‹Let’s Dance› Show 8 - Partner Switch. Was für eine Show. Grosse Leistungen, starke Überraschungen, mutige Choreografien und dann dieses Ende. Für mich ein Schlag ins Gesicht für Leistung und Fairness», schrieb er.

Llambi betonte, dass die Jury und RTL nicht die Schuldigen seien, sondern das Publikum, das mit seinen Stimmen über das Schicksal der Tänzer entscheidet.

«Ihr trefft nicht die Jury. Ihr trefft nicht RTL. Ihr trefft nicht mich. Ihr trefft am Ende die Kandidaten.

Menschen, die trainieren, kämpfen, alles geben und dann für einen Denkzettel geopfert werden», so Llambi. Er verwies darauf, dass in seinen Augen Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer der schwächste Tänzer der Show gewesen sei und es unfair sei, dass Benaissa und Garbuzov trotz ihrer überzeugenden Auftritte ausschieden. Sein Post endete mit den Worten: «Germany 0 Points. » Doch nicht nur das Ausscheiden von Benaissa und Garbuzov sorgte für Gesprächsstoff.

Auch Profitänzerin Malika Dzumaev gab ihren Fans einen Schreckmoment, als sie gegen Ende der Show zusammenbrach. Glücklicherweise konnte sie ihre Anhänger schnell beruhigen und erklärte auf Instagram, dass es ihr wieder gut gehe.

«Hallo, ihr Lieben ... Mir geht es gut. Ich hatte einfach ein bisschen Kreislauf ... Wahrscheinlich habe ich zu wenig gegessen, zu wenig getrunken und die Aufregung», schrieb sie in einer Instagram-Story.

Die «Let’s Dance»-Community atmet auf, doch die Diskussionen über die Juryentscheidungen und die Fairness der Abstimmung bleiben





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