Nachwirkungen des Aprilschnees 2025: Wallis kämpft noch immer mit den Folgen

Mehr als ein Jahr nach dem massiven Schneefall im April 2025 sind im Wallis weiterhin grosse Anstrengungen zur Beseitigung der Schäden erforderlich. Umgestürzte Bäume, beschädigte Infrastruktur und Ausfälle kritischer Kommunikationssysteme stellen die Behörden und die Bevölkerung vor anhaltende Herausforderungen.

Hoch oben in einer Baumkrone in Brig-Glis VS ist ein Mann gesichert an einem Seil, eine kleine Säge in der Hand. Er ruft hinunter zu seinem Kollegen: «Achtung!». Zehn Meter tiefer weicht der Kollege zur Seite und antwortet: «Güet!». Ein grosser, vertrockneter Ast löst sich und fällt zu Boden. Dieses Bild ist derzeit in vielen Teilen des Kantons Wallis zu sehen.

René Werlen, Leiter der Stadtgärtnerei, erklärt die Notwendigkeit dieser Arbeiten: «Die dürren und eingeknickten Äste müssen weg, sie sind eine Gefahr». Die Spätfolgen des starken Schneefalls im April 2025 sorgen noch immer für reichlich Arbeit. Kantonweit sind Förster und Gärtner mit der Schadensbehebung beschäftigt. Werlen schätzt, dass die Auswirkungen des Schneefalls auch in Brig noch Jahre andauern werden.

Rückblickend ereignete sich das Chaos Mitte April 2025, kurz vor dem Osterwochenende. Über Nacht fiel im Wallis eine grosse Menge Schnee, was zu Straßensperrungen, Schulschliessungen und zur Isolation von Seitentälern führte. Die Behörden riefen die «besondere Lage» aus und forderten die Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben, während vor Lawinen und umstürzenden Bäumen gewarnt wurde.

Die Schneemassen stellten nicht nur in Brig eine grosse Belastung dar. Besonders die Wälder des Kantons erlitten enorme Schäden. Der Kanton schätzt die Menge an Schadholz auf 140'000 Kubikmeter, was einer jährlichen Produktionsmenge der Walliser Forstwirtschaft entspricht. Es wird erwartet, dass sich der Wald erst in Jahrzehnten vollständig erholen wird. Hinzu kommen Schäden an Kantonsstrassen, Seitengewässern und dem Rhoneufer. Für die Instandsetzung hat der Kanton rund 20 Millionen Franken bereitgestellt.

Doch der Aprilschnee hinterliess nicht nur umgestürzte Bäume. In Seitentälern wie dem Matter- und Saastal kam es zu Strom- und Mobilfunkausfällen, was die Dörfer von der Außenwelt abschnitt. Selbst das nationale Funksystem Polycom war von Ausfällen betroffen, was die Kommunikation der Rettungskräfte massiv behinderte. Ursache für die Ausfälle waren zunächst die umknickenden Bäume, die auf Hochspannungsmasten fielen. Ohne Strom können die Polycom-Antennen nicht betrieben werden. Obwohl sie mit Batterien ausgestattet sind, reicht deren Laufzeit oft nur wenige Stunden. Danach sind Diesel- oder Benzingeneratoren erforderlich, deren Wartung jedoch, wie im Fall von Saas-Grund, durch unpassierbare Wege erschwert wurde.

Bernd Kalbermatten, Gemeindeschreiber von Saas-Fee, betont, dass «zum Glück gab es in dieser Zeit im Dorf keine Notfälle». Er kritisiert, dass trotz Aufforderungen des Kantons nicht ausreichend gehandelt wurde. Regierungsrat Stéphane Ganzer entgegnet, dass mittlerweile 16 kritische Standorte mit Generatoren und Batterien ausgestattet seien und eine Ausschreibung zur Aufrüstung der Antennen laufe, mit dem Ziel, die neuen Batterien vor dem nächsten Winter zu installieren.

Zurück in Brig zerkleinern die Stadtgärtner nun die herabgefallenen Äste für den Abtransport. Mehr als ein Viertel der Bäume in der Stadt, über 550 an der Zahl, sind stark beschädigt, wobei Bäume außerhalb des Stadtgebiets und der Wald der Gemeinde noch nicht mitgezählt sind. Der zuständige Stadtrat Christian Gasser rechnet damit, dass die Stadtgärtnerei bis 2030 mit den Folgen des Aprilschnees beschäftigt sein wird. Die Pflege der Bäume wird die Stadt insgesamt über 650'000 Franken kosten.

Die Arbeit für die Stadtgärtnerei ist also auf absehbare Zeit gesichert, ein deutliches Zeichen dafür, dass die Naturereignisse tiefe und lang anhaltende Spuren hinterlassen haben. Die Bewältigung der Schäden ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die weit über die unmittelbare Beseitigung hinausgeht und langfristige Planungen erfordert, um die Resilienz des Kantons gegen zukünftige extreme Wetterereignisse zu stärken. Die Investitionen in die Infrastruktur und die Instandhaltung der natürlichen Ressourcen sind essenziell, um die Sicherheit und Lebensqualität der Bevölkerung zu gewährleisten und die einzigartige Landschaft des Wallis zu erhalten.





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