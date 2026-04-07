Nachtsperrungen wegen Brückensanierung: Lehnenbrücke Bellevue in Sigriswil

Die Sigriswilstrasse wird im Bereich der Lehnenbrücke Bellevue in den Nächten vom 13. auf den 14. April 2026 und vom 14. auf den 15. April 2026 vollständig gesperrt. Grund sind Bauarbeiten im Rahmen der Sanierung. Umleitungen sind eingerichtet.

Im Zuge der umfassenden Sanierung der markanten Lehnenbrücke Bellevue in Sigriswil stehen umfangreiche Arbeiten an. Diese Sanierung sarbeiten erfordern den Einsatz von zwei leistungsstarken Baukränen, auch Mobilkräne genannt. Die Schwerlastkräne werden auf der Fahrbahn der Sigriswil strasse positioniert, um die schweren Betonträger für die Brücke sicher und präzise einzubauen.

Diese Maßnahme ist essentiell, um die strukturelle Integrität der Brücke zu gewährleisten und ihre Lebensdauer zu verlängern. Die Arbeiten sind jedoch mit erheblichen temporären Einschränkungen für den Verkehr verbunden.\Um den Einbau der Betonträger effizient und sicher zu gestalten, sind vollständige Sperrungen der Sigriswilstrasse im Bereich der Lehnenbrücke Bellevue in den Nachtstunden erforderlich. Diese Sperrungen sind für die Nächte vom 13. auf den 14. April 2026 sowie vom 14. auf den 15. April 2026 vorgesehen. Die Sperrzeiträume erstrecken sich jeweils von 23:40 Uhr bis 5:30 Uhr am Folgetag. Während dieser Zeiten ist die Durchfahrt für den gesamten Verkehr nicht möglich. Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, wurden großräumige Umleitungsstrecken eingerichtet. Der Verkehr wird in beiden Richtungen über ausgewiesene Umleitungen geführt. Die Umleitung erfolgt via Seestrasse/Längenschachen sowie über die Tschingelstrasse/Schwandenstrasse. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die ausgeschilderten Umleitungen zu beachten und ihre Fahrzeiten entsprechend anzupassen. Die zuständigen Behörden und das Baustellenpersonal sind bestrebt, die Auswirkungen der Sperrungen so gering wie möglich zu halten und die Arbeiten zügig voranzutreiben, um die Unannehmlichkeiten für die Verkehrsteilnehmer zu minimieren.\Diese Sanierungsarbeiten sind ein wichtiger Schritt zur Erhaltung der Infrastruktur in der Region. Die Lehnenbrücke Bellevue ist ein bedeutendes Bauwerk und eine wichtige Verkehrsader für die Gemeinde Sigriswil und die umliegenden Gebiete. Durch die Sanierung wird die Brücke für die kommenden Jahrzehnte erhalten und die Verkehrssicherheit erhöht. Die Verantwortlichen bitten die Bevölkerung um Verständnis für die vorübergehenden Unannehmlichkeiten, die mit den Sperrungen einhergehen. Die detaillierte Planung der Bauarbeiten und die sorgfältige Ausarbeitung der Umleitungsstrecken zeugen von dem Bemühen, die Auswirkungen auf die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Die Behörden und Bauunternehmen arbeiten eng zusammen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten termingerecht abgeschlossen werden und die Brücke so schnell wie möglich wieder uneingeschränkt genutzt werden kann. Zusätzliche Informationen zu den Bauarbeiten und den Umleitungen werden rechtzeitig bekannt gegeben, um die Verkehrsteilnehmer umfassend zu informieren. Es ist ratsam, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren und gegebenenfalls alternative Routen in Betracht zu ziehen





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