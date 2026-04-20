Nächtliche Sperrungen an den Verzweigungsrampen Zürich und Luzern im April 2026

Das ASTRA führt im April 2026 nächtliche Unterhaltsarbeiten an den Verzweigungsrampen Zürich und Luzern durch, was zu temporären Sperrungen und Umleitungen führt.

Das Bundesamt für Strassen ( ASTRA ) kündigt wichtige Unterhaltsarbeiten am Autobahn netz an, die für die kommenden Monate geplant sind. Betroffen sind insbesondere die strategisch wichtigen Verzweigungsrampen, welche die Verbindung zwischen Zürich und Luzern sicherstellen. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung tagsüber sind für die Durchführung dieser sicherheitsrelevanten Massnahmen nächtliche Sperrung en unumgänglich.

Diese Massnahmen dienen dazu, die Infrastruktur langfristig instand zu halten und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer auf den stark frequentierten Strecken zu gewährleisten. Die zuständigen Ingenieure betonen, dass eine präzise Planung der Arbeiten notwendig ist, um die Beeinträchtigungen für Pendler und den Güterverkehr so gering wie möglich zu halten. Autofahrer werden gebeten, die ausgeschilderten Umleitungen strikt zu befolgen und zusätzliche Reisezeit einzuplanen. Die konkreten Sperrungen betreffen zunächst die Verzweigungsrampe aus Richtung Zürich in Richtung Luzern. Diese ist in der Zeit vom Sonntag, dem 26. April, bis zum Montag, dem 27. April 2026, jeweils zwischen 20:00 Uhr abends und 05:00 Uhr morgens für den gesamten Verkehr gesperrt. Der betroffene Verkehr wird in dieser Phase grossräumig über den Anschluss Liestal auf die Autobahn A2 in Richtung Luzern umgeleitet. Sollten wetterbedingte oder technische Verzögerungen auftreten, wurden als offizielle Reservetermine die darauffolgenden Nächte vom 27. auf den 28. April sowie vom 28. auf den 29. April 2026 festgelegt, um die Arbeiten bei Bedarf fortsetzen zu können. Im unmittelbaren Anschluss daran folgt die Sperrung der Gegenrichtung. Die Verzweigungsrampe Luzern wird von Montag, dem 27. April, bis Dienstag, dem 28. April 2026, im gleichen Zeitfenster von 20:00 Uhr bis 05:00 Uhr für den Verkehr gesperrt bleiben. Hier erfolgt die Umleitung analog über den Anschluss Liestal, jedoch in diesem Fall auf die Autobahn A3 in Richtung Zürich. Auch für diesen Abschnitt gelten die Nächte vom 28. auf den 29. April sowie vom 29. auf den 30. April 2026 als offizielle Reservetermine für etwaige Nachbesserungen. Das ASTRA empfiehlt dringend, die entsprechenden Webseiten für kurzfristige Verkehrsinformationen zu konsultieren, da sich die Sperrzeiten je nach Fortschritt der Arbeiten noch geringfügig ändern können. Die Einhaltung der Signalisationen ist während der gesamten Bauphase zwingend erforderlich, um die Sicherheit der auf der Baustelle arbeitenden Personen zu garantieren





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